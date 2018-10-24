Владимир Путин: На финишной прямой... и немного футбола. Федеральные итоги 2018 года

Главное политическое событие уходящего года - Путин 4.0.
То есть, выборы на четвёртый срок. Формальности соблюдены – четыре года (кругом четыре!) страной руководил Дмитрий Медведев, и все делали вид, что это всерьёз. Мало того, теперь Димона всерьёз обвиняют, что якобы это он сдал большого друга России ливийского диктатора-бедуина Кадаффи наймитам Запада, а премьер Путин не мог ему возразить как младший по должности. Смешно? Только не бедуину.
Кто-то сомневался в его мартовской победе? Мой прошлогодний прогноз - Путин победит с меньшим результатом, чем сегодня прогнозируют его клевреты со Старой площади и при очень средней явке. Оргвыводы по регионам? Вряд ли… разве что по самому архитектору – Кириенко отодвинут от руля внутренней политики АП, как несправившегося. Дальше… дальше будем наблюдать новый акт борьбы либералов и силовиков за влияние, но это в последнем сюжете.
Обратим внимание – президент сам себе усложняет задачу, идя на выборы не в Единый День Голосования, а как одинокий рыцарь скептического образа. Понимая, что в данной конфигурации он один почти против всех… подпорка в виде омбудсмена Титова больше похожа на соломинку. А мочить будут и слева, и справа, и по центру. Потому что этого ждёт зритель… пойди разбери, какой сейчас торчит перед телеэкраном – протестный или верноподданный.
Самая колоритная фигура был, конечно, Грудинин. Миллионер-предприниматель, которого двинули коммунисты, впервые, кажется, осознав, что их бессменный лидер Зюганов выглядит даже не смешно, а жалко (об этом я подробно писал в материале «Ослов на переправе не меняют»). У меня в голове не укладывалось, как богач плюс еврей по маме может положительно относиться к роли Сталина в истории. Того самого людоеда, что хотел народ твоей матери отправить выживать за Полярный круг (подо что и было свёрстано дело врачей), только смерть Усатого отвела (нам теперь не дают насладиться ею хотя бы на экране). Нет, я Пашу категорически не понимаю…
Зато было весело. Интернет периодически выдавал сенсацию - у Грудинина 67 %, у Путина 10 %. Первый со скандалом отказывается от участия в главном шоу – теледебаты: «То, что происходит, - это не дебаты, это базар, это какие-то крики с места. Дебаты - это когда ты споришь с соперником. Вопросы и ответы - это интервью. И зачем мы по часу стоим здесь, хотя у нас шесть минут, - необъяснимо никому». Второй и не думал в них участвовать… он в принципе согласен с первым. Что-то подобное было в репризах у Райкина… правда, из жизни тружеников советской торговли.
В итоге постоянно действующий президент (он даже в предвыборный отпуск не уходит… не на кого страну оставить) получает самый большой процент в его личной истории выборов. Несмотря на то, что пожилые москвички голосовали за Собчак (а по взглядам должны были за Титова), как за единственную женщину. А грозный Грудинин набрал даже меньше, чем обычно Зюганов… всё-таки удалось расколоть ядерный коммунистический электорат, не готовый морально голосовать за миллионеров. И это при совсем нестыдной явке, как нам нарисовали. Так за что наказывать Кириенко?! Награждать!! (там речь чуть ли не о Герое России). И никто не говорит – «Россия, ты одурела!». Вот если бы Собчак выбрали, тогда да… а так – нет.
Кто-то ждал каких-то кардинальных изменений на четвёртом сроке? Оказывается, ждали. Что изменится состав правительства, традиционно ушедший в отставку перед главными выборами шестилетия. И что? Народ аж задохнулся… в кабинет вернулись: отставник, потусовавшийся в губернаторах, «мадам Арбидол», троечник по английскому… и новшество политического сезона – талантливый сын видного силовика.
Что же это - они действительно особые люди? Моя бабушка, воспитывавшаяся в приличной семье как раз в момент падения царизма, вздыхала, подсчитывая копейки, оставшиеся в кошельке до пенсии – «И как только люди живут… весь дом обошла, никто в долг не дает, сами просят». «Да ладно тебе, - возражал пятиклассник Черток, который уже во всём разбирался, - люди в очереди на машины по три года стоят». «Это всё жулики». «А правительство…». «А вот их, внучек, не трогай, даже не поминай, они люди особого порядка». Бабушка жила при недоучке-семинаристе Сталина, при крестьянине Хрущёве и вполне была готова принять любую кухарку…
Конечно, никто не ждал, что на смену либералам придут патриоты с социалистическим уклоном (и не дай бог!). Но до такой степени… получается, что главный сам знает, как лучше, и не идёт на поводу у народных хотелок. Но вы разве не хотели сильной руки? А это как раз одна из её явных примет, Сталин особо тоже ни с кем не советовался по кадровым вопросам. Как ни парадоксально, но в нашей российской традиции такое правительство – показатель стабильности ситуации. Какую прости-господи на должность не поставь, всё будет двигаться, хотя и со скрипом.
Мой прогноз: В социальных сетях всё чаще звучит мнение, что Путин стал предсказуем, а это показатель общей усталости. То есть, свою шестилетку на любимых галерах он оттянет, а дальше… Да по нему самому видно, что многое уже неинтересно, нет в глазах былого куража, даже во время пресс-конференций рапортоваться начал, раньше такого не припомню. То есть, грядёт операция преемник, теперь по-взрослому, окончательно. Вот интересно…
Своеобразной проверкой на профпригодность новоизбранного президента стало главное спортивное событие нового тысячелетия – Чемпионат мира по футболу. То, что мы там с трудом боремся за выход из группы, и у нас это очень редко получается, все привыкли и особо ни на что не рассчитывали. Но вот самим принимать… это в первые, ни Сталину этого не доверяли, ни Горбачёву, ни Ельцину.
Тест на гостеприимство? Не только. На толерантность, с которой у нас, прямо скажем, так себе. На сервис, о котором анекдоты слагаются. На коррупционность, такие миллиарды в инфраструктуру вгроханы, грех не украсть. На здравый смысл… что со всей этой дорогостоящей фигнёй после делать?
И волноваться было за что. Когда только стало ясно – ЧМ в Москве быть – иностранных болельщиков начали пугать их собственные правительства, мол, не отвечаем за вашу безопасность. Нашли кого… футбольные фанаты в любой стране сами те ещё пугала. Друзья пишсали – в Москве от иностранщины не протолкнуться, хорошо, что матчи догадались раскидать по городам и весям. Эх, вот бы фарцовщикам раздолье… да только умерла профессия с приходом капитализма и товарного изобилия.
Ещё Высоцкий начинал свой единственный прозаический роман, который в моей юности ходил в рукописном варианте как нечто антисоветски-порнографическое, словами – «Девочки любили иностранцев». Видимо, его читала и председатель думского Комитета по делам женщин, семьи и молодёжи коммунистка Тамара Плетнёва. Она посчитала своим пенсионерским долгом бороться с похотью россиянок к иностранцам. «Я не расистка, - предупредила она, - но, тем не менее…». Тем не менее, наши девочки как любили, так и любят иностранцев. При Сталине им можно было бы пришить шпионаж… сейчас с этим сложнее. Разве что разбазаривание отечественного генофонда – зарубежные отцы увозят плоды спортивной любви с собой. Или бросают матерей-одиночек, что является подрывом общей экономической картины страны. Тётя Тома вспоминает, как много таких бедняжек осталось после триумфа мира-дружбы-жвачки на Олимпиаде-80. Хотя по возрасту она вполне способна вспомнить Фестиваль молодёжи и студентов 1957 года - вот когда в Москве появились первые «Максимки». Не расистка она… не расистка… но почему-то взяла фамилию матери, а не папы – поволжского немца, да ещё переделала его имя с Вильгельма на Васю.
Как всегда, Россию от позора спасла самоирония. В интернете тут же появился хештэг – «Потом на… любимся, девчонки». В реальности девчонки вели себя как хотели. И это всем нравилось – до сих пор гуляют истории о футбольной любви, а Россию признали вполне себе дружелюбной страной… ну, а мымры в любой есть.
Что касается экономики. Вот, читайте - ЧМ внес положительный вклад в годовой темп прироста ВВП во втором квартале 2018 года в 0,1-0,2 п.п. А мы-то, обыватели, думали, что миллиарды выбросили на ветер ради государственного престижа, что эти новые стадионы никогда не окупятся, кому на них ходить в том же Калининграде или Саранске. Оказывается, ничего не понимаем, вот и весь сказ. Хотя мне лично этот ВВП кажется очень лукавой и абстрактной штукой по отношению к жизни конкретных россиян, его ни в карман не положишь, ни в стакан не нальёшь.
К тому же на фоне победной футбольной эйфории россиянам сообщили, что они будут позже на 5 лет уходить на пенсию. Ну, и как сходу переключиться с «Молодцы!» на «Позор!»? Проорались… смирились и забыли. Как обычно, это вам не Франция.
Ну, а в самом футболе (как спорте) мы сделали практически невозможное – остановились в полшаге до полуфинала. Причём остановили хорваты, почти свои, это вам не вредным англичанам проигрывать. Правда, почти сразу не вышли в финальную стадию Чемпионата Европы… ну да фиг с ним. Звёздный час был? Был. А то, что играть не умеем, и так все знали… чудеса не каждый месяц случаются.
Мой прогноз: С этим результатом мы ещё долго будем носиться как с писаной торбой. Что делать, если больше не с чем. Зато принимать гостей умеем, ублажать по-всякому. Пусть кто-нибудь скажет, что этого мало для нацгордости.
У нас традиционным стал осенний губернаторопад.
Это когда Кремль берёт и снимает главу какого-нибудь региона, взамен присылая нового.
Причины? Да любого найдётся, за что, не проблема. Главное, снять до того момента, когда зарвавшегося чела всерьёз прижмут органы дознания. Тогда позор не только на его голову, но и на партию, под чьими знамёнами чел ходил на дело. А так, по тихой воде перевели в советники чего-то там, глядишь, не слишком и в зарплате потерял.
Вот, что я по этому поводу писал в прошлом году - Отставки губернаторов и дальше будут использоваться по мере необходимости манипулирования электоральном настроением. Причём последние осенние показали – халява с кадровым устройством на тёплые места закончена, такая армия советников по общим вопросам просто не нужна. Другое дело, когда возвращаешься в старую профессию с новыми связями и возможностями… только у многих ли она есть?
Прошло 12 месяцев… и я не понимаю, почему двоечники из рейтингов, та же Ковтун из Мурманска или Кара-оол из Тувы, до сих пор на своих местах. Неужели настолько пуста кадровая корзина? Или эти люди на определённой отработке, крутятся, пока органы не повяжут?
Но 2018-й был особым. В ходе ЕДГ стали проигрывать ставленники партии власти. Что внешне Кремль нисколько не смутило – Москва благостно разрешила порулить и коммунистам, и либерал-демократам. Причём далеко не в самых экономически благополучных регионах, где подставиться – не фиг делать.
Но давайте смотреть на ситуацию реально, так уж проиграла «Единая Россия»? К её абсолютным победам мы просто давно привыкли (причём объяснений им вагон и малая тележка, в суде каждый раз тонны дел). Поэтому не 100-процентный результат, полученный на этот раз, многие эксперты поспешили назвать провалом, поражением.
Однако… тихой сапой и без громких лозунгов ЕР сохранила контроль во всех региональных парламентах, которые избирались 9 сентября (к ним-то внимание общественности было гораздо меньше). Даже там, где список партии занял второе место, численность фракций с учётом списочников и одномандатников, если и уменьшилась, то не критично. А с учётом самовыдвиженцев, которые позже имеют тенденцию примыкать к сильным, так вообще ничего дела.
Ещё показательно то, что нигде, где единоросса-губернатора сменил представитель иной политической ориентации, жизнь простых избирателей кардинально не меняется. Если да, то немного в худшую сторону, ибо Кремль не упустит возможности продемонстрировать своё пренебрежение. Единороссы проигрывают только в депрессивных регионах, которые сделать ещё более депрессивными невелика задача.
А потом, попав в большую власть, вчерашний оппозиционер очень быстро принимает все характерные черты единоросса. Вот и задумывается электорат – может, не стоит развращать хорошего парня, проголосуем за привычного, на ком пробы негде ставить. Власть вроде и меняется, но этого в упор никто не замечает.
Так что возвращённые нам прямые выборы условно можно назвать прямыми. Кто в этом виноват? Теряюсь в догадках…
Мой прогноз: «Других губернатором у меня для вас нет», - скажет Путин. И будет прав… другие в 90-х все кончились.
Леонид Черток