Ирина Чиркова: "Может быть, я из ненужной партии?"

Ирина Чиркова, депутат Архангельского областного Собрания (фракция «Справедливая Россия»):
Каждый депутат Облсобрания, избранный по одномандатному округу, имеет право на предоставление муниципальными властями помещения для организации своей депутатской приемной. Мне как депутату по округу N3 такую возможность администрация Архангельска до сих пор не предоставила. Хотя письмо о согласовании предоставления кабинета в Ломоносовском ДК округа Варавино-Фактория я получила ещё в октябре. Но затем - тишина, вернее уклонение от исполнения своего же обещания. Что является тому виной - банальная лень или вредительство городских властей?!
Самое печальное - не только мне это мешает исполнять мои обязанности (граждан я могу принять и в другой своей приемной - в округе Майская Горка или в самом Облсобрании). Реально страдают выгнанные из Ломоносовского ДК активисты местного общества инвалидов.
Первичная организация инвалидов Варавино-Фактории имела свой крохотный кабинет на первом этаже ДК на протяжении нескольких лет, хотя числилось помещение как приемная депутата Облсобрания прошлого созыва. В сентябре под видом ремонта инвалидов оттуда «попросили», формально сославшись на отсутствие договорных отношений. В октябре я обратилась к руководству города, чтобы этот кабинет был передан мне под депутатскую приемную и чтобы там же размещалось и общество инвалидов Варавино-Фактории, с которым я давно дружу. Вроде бы всем хорошо: муниципалитет исполняет областной закон и одновременно оказывает социальную поддержку особых граждан, причём без собственных затрат...
Но, видимо, у руководства ДК или высокопоставленных персон в мэрии другие планы. А может, проблема в том, что я не из «нужной» партии. Активисты окружного общества инвалидов тем временем вынуждены все последние месяцы встречаться на крыльце, в фойе, в коридорах.