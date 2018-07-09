"Занавес!". Россия закрывается на новый "цивилизационный код"

Иногда стране требуется обновление. Например, в национальной стратегии.
Шесть лет жили при старой и… Совет по межнациональным отношениям при президенте РФ Владимире Путине 25 октября 2018 года должен утвердить проект обновленной Стратегии госнацполитики России. Чтобы было понятно. Стратегию написал Путин (или группа проверенных товарищей при его непосредственном участии), а Совет должен утвердить… у нас хоть президентская страна, но, слава богу, ещё не монархия.
Прошлую принимали в 2012 году. Напомнить? Тогда главной проблемой власти было выступления собственных белоленточников, недовольных… как бы сказать помягче… несменяемостью власти. Были митинги на Болотной, хождения по Бульварному кольцу (акция «Оккупай») и даже локальные схватки с ОМОНом. Но как-то само собой утряслось, успокоилось – общество (его активная часть) поняло всю бессмысленность своих притязаний, власть же смирилась с тем, что её не все любят. Что касается внешнеполитической обстановки, то самым грозным агрессором в те милые года представлялась… маленькая, но наглая Грузия. США? Тогда все ждали, что с уходом темнокожего демократа Обамы и возвращением во власть какого-нибудь бледнолицего и понятного республиканца всё вернётся на позиции Буша-младшего – наши первые лица опять будут залетать друг к другу на огонёк. Украина? При президенте Януковичи это был почти свой регион по поставке недорогого пляжного отдыха и сала. Оттого в старой стратегии основной упор делался на внутренние межнациональных конфликтах в стране… события в Кондопоге, Сагре, на Манежной площади в Москве стали результатом бездействия правоохранительных органов и безответственности чиновников.
Ну, с этим мы как-то справились, Кондопог больше не припомню. Зато пришли другие вызовы вместе с госпереворотом в Украине, возвращением (аннексией?) Крыма и западными санкциями.
Последнее заявление президента в связи с керченской бойней – нас ожидают в раю – кого-то повеселило, кого-то наоборот ввергло в глубокий пессимизм. В России очень популярно выражение – все под Богом ходим (наряду с от тюрьмы и от сумы не зарекаются). Обывателям нужна надежда, что кто-то материальный заботится о них… хотя бы думает за них.
Итак, в новую Стратегию вводятся такие понятия, как «роль русского народа» и «цивилизационный культурный код».
Если о роли, то, как мне кажется, это реверанс в сторону патриотических сил. Которые постоянно доказывают, что именно русские внесли наибольший вклад в победу в Великой Отечественной войне, а потом уже белорусы, украинцы… и прочие евреи. Интересно, у американцев есть статистика, кто больше подвигов насовершал при высадке в Нормандии – этнические мексиканцы, пуэрториканцы или потомки ирландских эмигрантов? Уверен, что нет. Потому что там воевали АМЕРИКАНЦЫ. Вот где действительно была победа одна на всех, а национальный вопрос остался только в чёрных комедиях на военную тему («Бесславные ублюдки» Тарантино).
Моя святая уверенность – Советский Союз не выжил не в последнюю очередь из-за того, что большевики оставили территориально-административное деление по национальному признаку, а в паспортах стоял «пятый пункт». И в современной России с сепаратистскими настроениями по национальным окраинам всё в порядке, в любой момент может полыхнуть, а денег потушить вдруг не хватит. Так зачем сейчас нужна эта особая роль… чтобы другие национальности знали своё место и не выпендривались? Не слишком ли глубокий реверанс перед Прохановыми и Стариковыми?
«Цивилизационный культурный код» вообще меня вгоняет в ступор и тоску. Как понимаю, речь опять о русской нации? А вот во мне течёт кровь сразу семи народов и русская далеко не преобладающая. Да, русский язык для меня родной, другие поленился выучить в том же объёме. Но, признаюсь, в школе я плохо понимал русскую классику, зато зачитывался западной, она мне ближе. Что, вообще выйти вон из класса?
Кстати, что этот код будет отпирать? Или закрывать? Тогда, пардон, это код от замка на новом «железном занавесе»… недаром сейчас пошли усиленные разговоры о влиянии именно западной масс-культуры на Росляковых и ему подобных. Вообще-то любым кодом (хотя бы от подъезда) владеет ограниченное количество людей, иначе он бесполезен. От кого мы на этот раз закрываться собрались?
Но самое интересное (для меня) в новой Стратегии это список угроз для России и российской нации. Наверное, ещё не отошёл от эйфории 90-х, когда мы, разрушив прошлый занавес, тянулись к миру, а мир к нам. Кто-то это время проклинает, считает, что мы жертвовали национальной безопасностью… Мефистофель им судья.
Позволю себе привести список угроз полностью (чтобы каждый знал, чего ему с ноября бояться):
- влияние международного терроризма и экстремизма;
- распространение радикальных идей, основанных на национальной и религиозной исключительности;
- очаги напряженности в результате переноса на территорию страны идеологии зарубежных региональных конфликтов;
- гиперболизация региональных интересов и сепаратизм, в том числе за счет поддержки из-за рубежа;
- незаконная миграция и недостаточная интеграция иммигрантов;
- возникновение замкнутых этнических анклавов;
- социальное и имущественное неравенство;
- экономическая дифференциация регионов;
- последствия межэтнических конфликтов в регионах РФ;
- отток этнических русских с Северного Кавказа, Дальнего Востока и из Сибири.
Кто же против борьбы с терроризмом? Мы с ним боремся в Сирии… так нам по телевизору рассказывают. И чем активней боремся, тем суровей нам за это будут мстить уже на нашей территории… по-моему, это аксиома.
Гиперболизация региональных интересов и сепаратизм – штука сама по себе весьма актуальная и опасная. Но характерная в основном для национальных регионов Северного Кавказа, где лояльность Москве покупается за деньги. Схему эту придумал Кремль с теперешним руководством, может, там и знают, как с этим бороться.
Недостаточная интеграция иммигрантов – очень актуальная тема. Но у нас на самом верху столько критиковали европейскую теорию мультикультуризма, что можно запутаться. Причём лично я начал бы интеграцию с запрещения проведения публичных религиозных обрядов в европейских регионах России, с соблюдения светского дресс-кода… и тут же попаду под обвинения в неуважении к чужим обычаям и традициям.
Экономическая дифференциация регионов… ну, что поделать, если в России традиционно хорошо живут там, где из земли что-то бьёт. По-моему, тут выход один – брать с них столько налогов, чтобы стали такими же бедными, как остальные. Согласитесь, это намного проще, чем всех сделать богатыми.
Отток этнических русских с Северного Кавказа… да отток идёт и из Архангельской области, все жалуются. Причём не только этнических русских, представителей всех национальностей, кого судьба-злодейка сюда закинула. И ,что характерно, их места не занимают норвежцы, как корейцы-китайцы на Дальнем Востоке.
Всё, дальше разбирать каждую позицию нет душевных сил.
Да и стоит ли – перед нами ни к чему не обязывающий документ, голимая теория.
И не дай бог нам с вами дожить до практики…
Леонид Черток