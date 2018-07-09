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Президент назначил ОНФ старшим по "майским указам"

24 октября состоялось первое заседание Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. Были рассмотрены 12 нацпроектов и программ, особое внимание было уделено контролю за выполнением «майского» суперуказа президента РФ, задачи и целевые показатели которого прописаны в нацпроектах. В состав Совета входит руководитель Исполкома Общероссийского народного фронта Алексей Анисимов, который также принял участие в заседании.

В ходе заседания глава государства поручил Народному фронту продолжить практику общественного контроля и анализировать, как россияне воспринимают ход исполнения нацпроектов и, главное, как они влияют на качество жизни простых людей. «Нужно шире использовать накопленный опыт гражданского контроля и в этой связи в рамках Общероссийского народного фронта хочу попросить активистов, экспертов этой общественной организации и дальше действовать столь же энергично, как и в предыдущее время», - сказал Владимир Путин.

Правительство РФ сообщило о том, что завершило формирование национальных проектов по основным направлениям нового «майского указа» Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года». Следующий этап – начать воплощение этих проектов в жизнь и внимательно следить за качеством их исполнения.

«Конкретные действия Народного фронта по контролю за исполнением нацпроектов уже прописаны в «дорожных картах», которые эксперты представят на съезде ОНФ в ноябре. «Народный фронт будет оценивать результаты исполнения майского «суперуказа» президента с точки зрения их влияния на качество жизни россиян, - сказал Алексей Анисимов. - С июня мы начали работу в новом формате - эксперты ОНФ не только оценивают итоговые доклады кабмина, но и заранее направляют свои предложения, предварительно обсуждая их с обычными гражданами по всей стране.

«В мае текущего года в Народном фронте были созданы 12 тематических площадок, которые соответствуют национальным проектам и программам из нового «майского указа» главы государства, который коснется работы по 12 направлениям - это «Демографическое развитие», «Безопасные и качественные дороги», «Жилье и городская среда», «Здравоохранение», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство», «Международная кооперация и экспорт», «Наука», «Образование», «Труд и занятость», «Цифровая экономика», «Экология». Региональное отделение ОНФ, активисты Общероссийского народного фронта должны сосредоточиться на исполнении нового майского указа президента, - отметил сопредседатель регионального штаба ОНФ в Архангельской области Алексей Кукушкин. - Мы будем и дальше прислушиваться к чувствительным для людей проблемам и сигнализировать о них властям, для принятия нужного решения в интересах простых граждан. Кроме того, будет продолжен процесс формирования пула экспертов по всем направлениям работы регионального отделения ОНФ, которые готовы подключиться к работе на площадках Народного фронта, честно, профессионально и безбоязненно выражая свою позицию».

26 октябрь 07:50 | : Политика

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