Константин Щемелинин: Горячий ноябрь 2018 года

Похоже, что нас ожидает горячий ноябрь! И завершающийся сейчас октябрь — это лишь затишье перед бурей!
В ноябре будут введены новые санкции против России. Какими они будут, в СМИ не знает никто: или мощными и ужасными, или привычными, слабыми. И как на санкции отреагирует рубль? Взлетит или останется на месте? СМИ уже подготовили россиян к обеим сценариям.
США пугают Россию выходом из договора об ограничении ракет малой и средней дальности. Но в США многие не хотят этого, опасаясь начала новой ядерной гонки вооружений.
В ноябре же США введут санкции против Ирана. На сколько сильными они будут? Сможет ли Иран в условиях новых санкций поддерживать Дамаск?
Нефть сейчас на распутье — или идти на 120 долл за баррель или к 25-40 долл за баррель. Пока определяться.
Биржевые рынки лихорадит – то ли мир входит в новый мировой кризис прямо сейчас, то ли обвал откладывается на год ли два.
Хлеб взлетел в цене: например, летом в Крыму минимальная цена батона белого хлеба составляла 23 руб, а сейчас — уже 30! Рост на 30% — это слишком!
Такое ощущение, что Россия входит в горячий ноябрь, за которым последует экономически тяжелая зима!
Нужны хорошие новости, а их нет! Вот недавно открыли движение грузовиков по Крымскому мосту – это, безусловно, хорошая новость, но маленькая по сравнению с вышеперечисленными негативными новостями. Москва продала Индии комплексов С-400 на – тоже хорошая новость, но опять-таки, маленькая.
Нужны большие, яркие хорошие новости, например, о росте промышленного производства в России в реальном исчислении (в долларах или в натуральном выражении, не в рублях), но где такого рода новости?
Константин Щемелинин, крымский писатель