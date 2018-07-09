Забайкалье обрело будущего губернатора. Как Кремль ищет глав в депрессивные регионы

Разрешилась интрига с будущим губернатором Забайкальского края.
С сайта Кремля: Назначить Осипова Александра Михайловича временно исполняющим обязанности Губернатора Забайкальского края до вступления в должность лица, избранного Губернатором Забайкальского края.
Напомним, что после добровольного ухода с этого поста Натальи Ждановой «по внутренним мотивам», кресло главы глубоко депрессивного края ненадолго занял её заместитель Александр Кулаков, которого аналитики сразу определили, как временную фигуру – «на безрыбье».
Интересно, что в биографии Осипова не указывается место его рождения. Его биография больше связана с южными регионами России – Ростов, Ставрополь. В послужном списке служба в налоговых, финансовых органах и аудите. Дальневосточной проблематикой занимается с 2013 года (первый заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока). Судя по реакции местных, его кандидатура стала для них сюрпризом.
Обращает внимание то, что на первой же встрече с президентом только что назначенный глава Забайкалья сразу запросил всесторонней поддержки в разработке плана социального обеспечения «точек роста» - освоение Быстринского полиметаллического месторождения, Аргунского уранового месторождения и других.
Наблюдатели полагает, что Кремль далеко не сразу нашел чиновника, согласившегося взять руководство над регионом с тяжелым социально-экономическим положением… и Осипов теперь волен ставить определенные условия.
Напомним, в ранге врио Осипов будет пребывать до сентября следующего года.