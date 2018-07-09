Думы Беднова: Эмиграция в Катурию, или Твори свой идеальный мир... если реальный не устраивает

Из двух зол оба хуже
Заканчивается эпоха патриотического пафоса, напрасных иллюзий и надежд на наступление «золотого века» уже при жизни нынешнего поколения россиян. «В благодарность» за массовую и вполне искреннюю поддержку всех ее внешнеполитических свершений последних лет центральная власть подготовила народу серию неприятных сюрпризов. Начиная от очередных запретительных, «антиэкстремистских» и прочих инициатив и заканчивая повышением пенсионного возраста и увеличением НДС. Вполне ожидаема и ползучая сдача Донбасса. При этом российских добровольцев, ринувшихся на защиту народных республик, руководствуясь различными побудительными мотивами, просто человеческими и идеологическими («возрождение СССР», «русский мир», построение регионалистского общества по соседству с Россией, коли в России это невозможно), ждет то же, что и советских интербригадовцев, вернувшихся в конце тридцатых из Испании – уголовное преследование. Разумеется, по тем самым статьям УК РФ, которые в очередной раз «реформируют» депутаты Госдумы. Понятно, что жить станет хуже и мрачнее: цены будут расти, в отличие от зарплат, армия безработных будет множиться, экономику будет лихорадить, количество репрессивных законов увеличится. ЭТО государство, расположившееся в НАШЕЙ стране как оккупант (тысячу раз прав был Герцен!) будет подавлять любые публичные проявления недовольства. Если кто-то уверен, что причина этого – в скверной карме России, пресловутом «тысячелетнем рабстве», наследии «ига», крепостного права, большевизма и т.д., пусть осознает, что подобные ситуации случались в истории многих стран, в том числе тех, что мы привыкли считать образцами демократии.
Приведу выдержку из статьи выдающегося социолога прошлого века Питирима Сорокина «Американская сексуальная революция». Речь идет о США послевоенной эпохи.
«Сфера нашей общественной жизни, регулируемая и контролируемая федеральным правительством и правительствами штатов, чрезвычайно расширена в ущерб свободному регулированию гражданами и частными организациями. Назовем ли мы это «ползучим социализмом» или «скрытым тоталитаризмом», но факт его быстрого роста и при демократической и при республиканской администрации не подлежит сомнению. Борясь с различными видами тоталитаризма за границей, мы становились все более тоталитарными в своей собственной стране. Неотъемлемые права гражданина все больше отчуждались; наши свободы мысли, слова и ассоциаций, а также свобода печати постоянно урезались.
Культ лояльности власть предержащим в значительной степени заменил культ демократической независимости. Несоответствие предписанному образу мысли и поведения официально объявляется подрывной деятельностью, подлежащей наказанию. Искреннее отклонение от принятых верований и правил поведения рассматривается как предательство и измена. Сотни организаций со всеми своими членами осуждаются как антиамериканские простым распоряжением Генерального прокурора без соблюдения надлежащих юридических процедур. Объединение считается достаточным свидетельством преступления, приписываемого обвиняемым. Независимые творческие умы отстраняются от службы своей стране как неблагонадежные. Бездарные мелкие подхалимы считаются лучшими патриотами. Циничные ренегаты, стукачи и провокаторы прославляются как герои, а их свидетельства принимаются в качестве неопровержимых доказательств. Граждан обвиняют и карают, не предоставляя им возможности встретиться лицом к лицу со своими обвинителями, не информируя о причинах объявления их подрывными элементами и лишая их права предоставить контрдоказательства. Когда они ссылаются на поправки к конституции, их презрительно называют «укрывающимися за пятой поправкой». В действительности, сама конституция во многом игнорируется следственными органами. Эти и сотни подобных фактов свидетельствуют об основательном разрушении самих основ нашего общества и управления.
Когда подрывается фундамент нашего общества, особенно его правящими группами, то тем самым наносится огромный вред самим основам порядка в стране, ее внутреннему покою и стабильности. Возникает внутренняя напряженность между классами и стратами — религиозными, профессиональными, социальными, расовыми, политическими и экономическими. Сейчас единство нации расколото на множество частей, находящихся в скрытой или открытой войне друг с другом».
Не правда ли: «так похоже на Россию, только все же не Россия»? Речь идет, напомню, о послевоенных США.
Если же обратиться к истории Российского государства, то можно заметить закономерность: власть отвечала на массовую народную поддержку новым закручиванием гаек, придумыванием все новых законоположений, ухудшающих его жизнь. Так, на героизм русского народа в Отечественной войне 1812 года она ответила созданием аракчеевских военных поселений, на подвиги Великой Отечественной – новыми армиями заключенных, направляемых в лагеря. И сегодня происходит нечто подобное. Есть ли другое государство, столь же неблагодарное к своему народу? Конечно, есть: в Африке, на Ближнем Востоке… Слабое утешение, что мы не одни такие.
Есть невеселая шутка: не делай добра ближнему – не получишь от него «в благодарность» зла. Не делай добра государству – не получишь срок, чему свидетельство – судьба энтузиастов-общественников, доверившихся власти.
В связи с происходящим ныне в России понятно, что у немалого числа граждан, в особенности психически неустойчивых или чрезмерно заидеологизированных, возникнет соблазн разрубить гордиев узел проблем по известной майданной технологии. Шашки наголо, покрышки на площадь, флаг в руки – и все проблемы, созданные «старым режимом», как рукой снимет. Однако сотни исторических прецедентов (обобщенных тем же блистательным Сорокиным в «Социологии революции»), как и пример современной Украины, красноречиво свидетельствуют: будет только хуже.
Хотят ли сторонники майдана по-русски, чтобы на Сахалине высадились вежливые силы самообороны, а во Владивостоке – не менее вежливые бойцы НОАК? Чтобы ваших сыновей отправили воевать против какой-нибудь «Кузбасской народной республики»? Чтобы на место вороватых бюрократов и силовиков уселись условные «Навальные», и страна пошла вразнос? Чтобы вместо охоты на мнимых «экстремистов» «обновленные» спецслужбы охотились на «врагов свободы и демократии», урало-сибиро-поморских «сепаров» и т.д.? После гипотетического русского майдана появится еще одно содрогающееся в конвульсиях государство с кровоточащими окраинами, только масштабы катастрофы будут многократно большими и последствия куда разрушительнее, чем те, что повлек украинский майдан?
Не будет романтической анархии, будет кровавая разборка всех против всех.
Хорошая же цена за право превратить центральную площадь столицы в табор и засунуть чиновников в мусорные баки! Вы этого хотите? Те, кто устраивал майдан в Петрограде весной 1917-го, конечно же, не предвидели, что менее чем через год в России установится кровавая диктатура, в сравнении с которой все художества старого режима покажутся лишь детскими забавами?
И в 1991-м тоже не предполагали, что пройдет немного времени – и «революционный» народ окажется во власти ушлых реформаторов-деформаторов. Формально свободным, но голодным и раздетым, а еще через десяток лет все начнет возвращаться на старые круги, и опять засмердит его препохабием Совком, во всем его безобразии – от политических гонений до нового прожекта поворота сибирских рек, на этот раз в Китай («Иллюзия величия и ничтожество. Россию пятят назад.», – написал в позапрошлом веке вечно актуальный Николай Ядринцев). Классическое «за что боролись?» во весь рост встало перед поколением россиян, которые никогда не жили комфортно – ни в СССР с очередями и карточками, ни при победившей демократии с полными прилавками и пустыми кошельками, ни при демократии «суверенной», когда после недолгого «изобилия» вновь приходятся затягивать пояса. Как говорится, не жили хорошо, не стоит и начинать. После очередной пертурбации станет гораздо хуже.
Тем же, кто сегодня, задрав штаны, бегает на официальные митинги «за Крым», ходит в колоннах и радостно-яростно клеймит «пятую колонну», хочется также напомнить о лукавых гримасах истории: сегодняшняя поддержка правительственной политики завтра может обернуться против вас. А ну как сменится власть в России, и те, кто вчера мнил себя опорой правящего режима, окажутся гонимыми и преследуемыми? Как бывшие черносотенцы, которых большевики пачками расстреливали в 1918-м. Как украинские «титушки» сегодня. При гипотетической смене власти в России именно на ваши шеи падет карающий меч под одобрительные вопли толпы.
Вывод, который естественно напрашивается: не поддерживать ни власть, ни оппозицию, хоть системную, хоть радикальную. Чума на оба ваши дома!
Гражданский бойкот или «Жить не по лжи» - 2.0.
Процитирую для начала оригинального американского мыслителя Генри Торо («О гражданском неповиновении»):
«Человек не обязан непременно посвятить себя искоренению даже самого большого зла; он имеет право и на другие заботы; но долг велит ему хотя бы сторониться зла; и если не думать о нем, то не оказывать поддержки». «Что касается средств исправления зла, предлагаемых государством, то мне такие средства неизвестны. Слишком много времени они требуют, на это уйдет вся жизнь. А у меня есть другие дела. Я явился в этот мир не столько затем, чтобы сделать его местом, удобным для жилья, сколько затем, чтобы в нем жить, хорош он или плох. Человеку дано сделать не все, а лишь что-то; и именно потому, что он не может сделать всего, не надо, чтобы это что-то он делал неправильно». Отказать в моральной поддержке и доверии и тем, кто ныне при власти, и тем, кто к ней стремится и может, при стечении известных обстоятельств, заполучить ее – такова подлинная мудрость. Вот каким должен быть гражданский ответ на сегодняшние и возможные будущие безобразия власти. Прежде всего – не ходить на публичные мероприятия, организуемые провластными силами, а равно оппозицией, как бы вас туда не зазывали, не загоняли, не заманивали их организаторы. Ибо, участвуя в таких акциях, вы тем самым солидаризируетесь с нынешним или возможным будущим злом. - Вы за присоединение Крыма? - Конечно. А вы что хотели бы услышать от меня? - Прекрасно! Пойдемте на митинг «Крым – наш»! - Спасибо, не хочу. - Но почему? Вы же поддерживаете присоединение Крыма! - Не хочу и все. И отвяжитесь от меня! В другой ситуации. - Здравствуйте, сегодня у нас митинг оппозиции против беззакония властей предержащих. Присоединяйтесь к нам! - И не собираюсь! - Но ведь он официально разрешен. Все будет в рамках закона… - Все равно не пойду! - Значит, вы не хотите, чтобы Россия стала свободной? - Хочу. Но не пойду! Ведь я внутренне свободен от вашей борьбы за свободу. Точно так же проигнорируйте официальные праздничные мероприятия. В конце концов, лучше всего отметить Первомай у телеэкрана с бутылочкой. Ана площади пусть изображают солидарность весны с трудом профбоссы. Вспомните «Жить не по лжи» Александра Солженицына, столетие со дня рождения которого мы скоро отметим:
«Не даст принудить себя идти на демонстрацию или митинг, если это против его желания и воли; не возьмёт в руки, не подымет транспаранта, лозунга, которого не разделяет полностью». Добавлю отсебятины: не поднимет, даже если разделяет лозунг полностью. Живи, как завещал Исаич!
Покиньте ряды любых партий, а также политизированных объединений, «идущих куда-то вместе с кем-то». А в день выборов лучший ваш выбор – господин Никто (Против Всех) – даже если этой графы нет в бюллетене.
Испытанный способ противостояния инициативам сверху – доводить их исполнение до края, до абсурда. Вам не разрешают проводить свои митинги, пикеты, «монстрации»? Что ж, бойкотируйте любые официальные митинги, шествия, демонстрации, откажитесь от любой солидаризации с запретителями. Есть дом, друзья, дача, лес, рыбалка, волшебный мир Интернета, зачем переться куда-то с флагом или плакатом? Даже от публичных политических дискуссий откажитесь, ибо каждая ваша неуклюже сформулированная фраза может быть сегодня квалифицирована как экстремизм со всеми вытекающими юридическими последствиями. Следуйте заветам Каллистрата Жакова («Добро и зло в религиях народов и в жизни»):
«Почтенный! Верно все, что думаете вы. Но есть и противоположное мнение. Как согласить вас?
Есть то, на что указываете вы, но есть еще и другое. И многое иное.
Можно смотреть на предмет с разных сторон, и вести бесконечные споры.
Но что такое сам-то предмет, взятый в целом?»
Если вы уверены в том, что ваше кредо – истина, зачем спорить, пытаясь переубедить оппонентов? Пусть каждый останется при своем мнении. Не спорь ни с апологетами власти, ни с ее противниками, отойди в сторонку. Не участвовать, не состоять, не поддерживать, не одобрять, не оспаривать. Ответом на повышение пенсионного возраста может стать радикальная асексуальность. Это сложно, но можно. Не пошлое «чайлд-фри», а то, что некогда называлось «духовным скопчеством». Вы повысили нам срок выхода на пенсии – что ж, мы напрочь отказываемся не только от деторождения, а вообще от сексуальной жизни. А то, что рождаемость может упасть ниже плинтуса… а нам какое дело? Конечно, никто не станет следить со свечой, соблюдаете ли вы добровольно наложенный на себя запрет-обет, но есть Вышний «Господьнадзор», с ним и согласуйте свою жизненную стратегию. Бойкот, игнор, отказ, отрицание любых инициатив, идущих из столиц. Ведь для миллионов жителей российской провинции (а это – 90% населения страны) Москва и Питер – это Мордор и Изенгард, веками исторгавшие полчища «орков» – законов, декретов, указов, приказов, циркуляров, требовавших и предписывавших: перейти с прадедовского двуперстия на троеперстие, брить бороды, строить рыбацкие суда на западный манер вместо родного, мостить улицы северных городов булыжником взамен традиционных деревянных мостовых, записываться в колхозы, «стучать» на родных и близких, сеять кукурузу в тундре, поворачивать вспять реки, размещать вредные производства и свалки отходов, приватизировать предприятия в пользу новых столичных хозяев, зваться «северянами», а не «поморами», запрещавших добывать тюленя и ловить красную рыбу… И революционная зараза шла оттуда же, из столиц. А нам не нужен ни майдан, ни антимайдан. «Не желаю быть красным, не желаю быть белым», как поет Александр Новиков. Я не хочу ни укреплять вашу вертикаль, ни расшатывать и разрушать ее. Я хочу, как можно реже, вспоминать о ней, мне комфортней в моем городе, где до региональной и местной администраций рукой подать, они на одной площади стоят. С ними гораздо уютней, хотя и к ним тоже у меня, как у гражданина, немало вопросов. Москва для меня так же далека и чужда, как Вашингтон и Пекин, хотя и говорим мы на одном языке. Ничего, кроме нелепых законов и свалок мусора, от нее ожидать не приходится. Мне даже безразлично, будет она стоятьили сгорит как в 1812-м. Вышесказанное не означает полный уход из общественной жизни. Зачем же: местные и региональные власти можно и нужно поддерживать, они рядом, от них непосредственно зависит наша жизнедеятельность. Есть общественная самодеятельность народа, «демократия малых пространств», те самые ТОСы, своеобразные микрогосударства в духе учения Лао Цзы.: «Хорошо смотреть на соседнее государство. Слушать, как там поют петухи и лают собаки». Разумеется, невозможен и полный разрыв с большим Государством. Как-никак, а конституционные обязанности исполнять придется, например, платить налоги. Иначе с вами произойдет то, что случилось с тем же Генри Торо, отказавшимся пополнять казну: прискакал шериф с ордером на арест и препроводил его в каталажку. Так что кесарю кесарево воздавать надо. А вот то, что ты делать не обязан – ходить на митинги-«путинги», поддерживать ту или иную партию и т.д. – не делай. Что власти предержащие с их державобесием, что оппозиция разной степени радикальности с ее свободобесием… Скажи им всем: ваши радости – не мои радости, ваши горести – не мои горести. Оставьте меня! И я не собираюсь выходить на площадь «в тот назначенный час» – хоть Болотную, хоть Манежную, хоть «крымнашевскую». Они все мне отвратны. Они ничего полезного не сделали, не хотят, и не будут делать для меня, моего города и моего региона. Неизбежно зададут еще такой лукавый вопрос: ну хорошо, вертикаль власти вам, как говорится, до лампочки. А что вы думаете о нашем дражайшем Национальном Лидере? Отвечу: мне он любопытен исключительно как историческая фигура, своего рода российский Октавиан Август, бесспорно, заслуживающий уважения. Только вспомним римскую историю: кто там Августу наследовал? Тиберии, Клавдии, Калигулы. До того, как воцарился следующий путевый император, Веспасиан, прошло более полстолетия. Вот и вослед нашему Августу наверняка придет какая-нибудь злобная мелюзга. А мне наплевать на Рим, «лучше жить в глухой провинции у моря», прав поэт. Как учил Лао Цзы, лучший правитель – тот, существования которого подданные не замечают, просто знают, что он есть, далее, по нисходящей – тот, кого обожают, тот, кого ненавидят и тот, над кем насмехаются. Наш президент относится ко второй категории правителей, думские законодатели – к последней, между ними – экономический блок правительства. О правителе первого типа мы можем только мечтать. В наших специфических условиях самовластие «патриотическое» неизменно будет сменяться тоже самовластием, но «либеральным», т.е. хрен редькой. Эскапист – это звучит гордо! Так, значит, выход – в уходе, бегстве, эскапизме. Но куда? В суицид, в секты – упаси Боже! За кордон? Но если вам противна не только российская политическая действительность, но и Запад с его безумной толерантностью, и Восток с его тысячелетним деспотизмом, и соседка Украина с ее перманентным политическим хаосом? Остается духовная эмиграция. «В этом мире того, что хотелось бы нам, нет». Но мы не собираемся его менять. Чтобы не сделать хуже, чем есть. Что же делать? Куда бежать? Был замечательный опыт русского старообрядчества, сумевшего создать в лесах Поморья государство в государстве – Выгорецию со своей самобытной культурой, эффективной экономикой, специфическим социальным устройством, просуществовавшее с полтора века. Но в наши дни едва ли найдется в России уголок для организации чего-либо подобного, все давно вычислено, измерено, нанесено на карты. Едва ли современные «автономные поселения», общины единомышленников, ушедших в тайгу, способны сотворить хоть сотую часть того, что сумели Выгорецкие старцы, не только выжившие во враждебном им религиозно-политическом окружении, платя двойной налог и с замиранием сердца ожидая каждой смены властителя на троне (что-то сулит новая власть), но, вопреки всему, весьма преуспевшие. Увы, но их исторический опыт нам повторить не удастся. Так как же быть? Снова приведу обширную цитату:
«Основная проблема позднесоветских почвенников, «русской партии» заключалась в том, что ни образ жизни общества, ни они сами не соответствовал декларируемым идеалам. И почвенники принялись создавать некую «Русь Небесную» - особую виртуальную реальность, где существовал выдуманный русский народ и выдуманные русские люди. Почвенники и сами такими не были, и фактически не стремились переделать общество в соответствии со своими идеалами. Они лишь использовали несовершенную земную жизнь для подпитки прекрасной и гармоничной виртуальной реальности. Где не было места для несовершенства, и даже страдание и поражения были прекрасны.
Конечно, из этого принципа бывали и отрадные исключения. Это и борьба за сохранение памятников культуры в рамках ВООПИК, и активная жизненная позиция С. Семанова. Но основное направление было всё же виртуалистичным. Тем более что многие почвенники были людьми творческими и активно занимались созданием искусственных реальностей.
Много говорят о неуспешности "русской партии", консерваторов-патриотов-государственников постсоветского периода. Однако ими создан вполне жизнеспособный виртуальный мир, мифологический образ имперской России. В него, в отличие от "жизненной практики", они действительно вложились. И миф вполне имеет шанс на самостоятельную жизнь, отличную от наличной реальности. Что отчасти мы уже наблюдаем. Поступая и живя совершенно по-иному, почвеннический миф о России будут "иметь в виду". Как, например, правители франкского королевства IX столетия соотносили себя с Августом или Траяном. Обитая совершенно в иной реальности и поступая, чувствуя и мысля себя совершенно по-иному. Однако всё ж соотносили...»
Семен Резниченко, постоянный автор «Агентства политических новостей», у которого я взял эти строки (http://www.apn.ru/publications/article34960.htm), уловил самую суть: создавай, твори собственную виртуальную реальность, будь то «Русь Небесная», сакральная империя или идеальный образ Поморья.
Небесная Родина – наша мать, а не злая земная мачеха, которой мы обязаны повиноваться, но не обязаны любить ее. Под этими строчками охотно подпишутся наши либералы, но у меня с ними одно существенное расхождение: для них мачеха – эта страна, а для нас – этот мир, недостойный любви, заслуживающий лишь презрения. Наше царствие – не от мира сего, иная реальность, параллельная эвереттовская Вселенная. Как у Лавкрафта в «Белом корабле»:
«В воображении я часто рисовал себе неведомую страну Катурию с ее великолепными рощами и дворцами и пытался угадать, какие новые наслаждения ждут нас там. Катурия, говорил я себе, это обиталище богов, страна бесчисленных городов, построенных из золота. В лесах ее растут алоэ и сандаловые деревья, такие же, как в благоуханных рощах Ламорина, и в их ветвях веселые птицы насвистывают приятные мелодии. На зеленых, усыпанных цветами, горах Катурии стоят замки из розового мрамора, богато украшенные скульптурными и живописными изображениями триумфов, а во дворах прохладные серебряные фонтаны с очаровательным музыкальным звоном брызжут ароматной водой, приходящей из рожденной в пещерах реки Нарг. На зеленых, усыпанных цветами, горах Катурии стоят замки из розового мрамора, богато украшенные скульптурными и живописными изображениями триумфов, а во дворах прохладные серебряные фонтаны с очаровательным музыкальным звоном брызжут ароматной водой, приходящей из рожденной в пещерах реки Нарг.»
Великий сновидец Говард Филипс Лавкрафт ведет наш белый корабль в виртуальном море. До встречи в Катурии! Здравствуй, Небесная Россия, Гиперборея, град Китеж, Беловодье, сокровенное Поморье!
Анатолий Беднов