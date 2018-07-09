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Константин Щемелинин: Россия vs Украина - кто кого?

Обычный человек получает информацию из СМИ, которые ему что-то рассказывают и показывают. То, что в СМИ, — это отражение реальности, но не сама реальность, поэтому реальность в СМИ может быть перепутана с чьими-то словами, отчего начинает казаться, что кто-то победил, а кто-то проиграл. 

Вот недавний пример: два военных корабля ВМС Украины прошли под Крымским мостом в Азовское море. В Киеве это подают как победу, все говорят, что Россия проиграла, но что же произошло в реальности?  

Корабли под Крымским мостом перемещаются постоянно, Азовское море не закрыто, поэтому вполне естественно, что туда были пропущены и украинские корабли. Боевые — не боевые, какая разница? Берез Босфор тоже ходят и боевые, и не боевые корабли. Где победа? Только на словах. 

Очень ярко разницу между словом и делом показывает спорт: сколько всего говорят спортсмены, их тренеры, комментаторы, журналисты в СМИ перед поединком людей или команд — и что? В реальном противостоянии это не имеет значения! 

А вот реальность, победы это или поражения, смотрите сами.  

Во-первых, в 2014 году Киев имел проблемы только на Донбассе, теперь, через 4 года, возникает вопрос с Закарпатьем. 

Во-вторых, 2014 году Киев мог собрать порядка 40 тыс. чел. в армию, а теперь может собрать порядка 100 тыс. чел. 

В-третьих, в 2014 году на Украине были полные склады снарядов, а теперь их мало (боевые действия, постоянные пожары на складах). 

В-четвертых, в 2014 году курс гривны был 8-9, а сейчас – 25-26 гривен за доллар. 

В-пятых, в 2014 году Россия не имела беспилотной военной авиации, а теперь она есть. 

В-шестых, в 2014 году Москва пообещала Крыму, что построит мост, который, как заявляли на Украине, построить нельзя – и вот по этому мосту уже едут грузовики в Крым. 

В-седьмых, в 2014 году положение дел у Дамаска было предпроигрышное, а теперь — уверенное и почти победное. 

Есть реальность, а есть слова. А вот еще реальность: в 2014 году Россия могла безболезненно выделить для небольшой войны порядка 50 тыс. солдат, а сейчас – до 300 тыс. бойцов! 

Это — реальность, а не слова!                                                                         

Константин Щемелинин, крымский писатель и эксперт

12 октябрь 13:35 | : Политика

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