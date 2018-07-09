Глава администрации Северодвинска посмотрел в глаза "Справедливой России"

Игорь Скубенко обсудил актуальные вопросы городского хозяйства и социальной сферы с представителями «Справедливой России» - депутатом областного Собрания Алексеем Кувакиным, а также депутатами горсовета Александром Гришиным и Светланой Морозовой.
Сначала Александр Гришин поделился результатами своих расчётов в области нормативов на коммунальные ресурсы. По его словам, норматив на электроэнергию значительно больше среднего потребления, а на горячую воду - меньше.
- Мне предоставили данные только по моему округу. Чтобы картина была полной, нужны сведения от всех управляющих организаций по расходу ресурсов в разных типах домов, - отметил народный избранник.
Алексей Кувакин пояснил, что нормативы устанавливаются федеральным законодательством, поэтому эти данные важны, чтобы начать деятельность по возможному их пересмотру.
Диалог продолжился обсуждением одной из самых острых городских проблем - организации парковочных мест. Алексей Кувакин рассказал об идее нанести предполагаемые парковки на карту города.
Игорь Скубенко пояснил, что комитет ЖКХ, транспорта и связи подготовил список территорий общего пользования, где возможно размещение мест для автомобилей, а во дворах инициатива в этом вопросе должна идти от собственников.
- Мне импонирует идея муниципально-частного партнёрства. Проекты парковок на ТОПах могли бы поддержать предприниматели. Я дам поручения руководителям правового и финансово-экономического направлений, чтобы сначала проработать законодательную базу, - подчеркнул Игорь Скубенко.
Алексей Кувакин сообщил, что к нему обратились жители домов, расположенных с будущей стройплощадкой на месте дома № 67 на улице Торцева. Они беспокоятся за сохранность своего жилья, когда застройщик начнёт формировать свайное поле под будущим домом.
- Разрешение на строительство пока не выдано. Чтобы избежать недоразумений, я предлагаю инициативной группе жильцов собраться в администрации с застройщиком, проектировщиком, управляющей организацией и обсудить все спорные вопросы, связанные с мониторингом технического состояния стоящих рядом домов, - отметил Игорь Скубенко.
Проблему оборудования дворовой концертной площадки подняла Светлана Морозова. Глава города пояснил, что площадка, которую облюбовали для своих мероприятий организаторы проекта «А у нас идёт концерт!», находится на территории многоквартирного дома № 13 на Морском проспекте, поэтому все работы по благоустройству должны обсуждаться на общем собрании собственников. Одним из направлений может стать федеральная программа «Формирование комфортной городской среды», по которой проект обустройства дворовой концертной площадки может получить финансирование.
(по материалам пресс-службы горадминистрации Северодвинска)