Екатерине Прокопьевой больше не светит? В России почти не осталось женщин-губернаторов

Еще одна леди-губернатор, глава Забайкальского края Наталья Жданова заявила, что подает прошение об отставке.
«Уважаемые забайкальцы, хочу проинформировать вас, что приняла решение покинуть свой пост. Оно обусловлено моими внутренними мотивами и теми объективными жизненными обстоятельствами, которые открывают новый и не менее ответственный период в моей жизни», – обратилась Жданова к землякам и попросила не считать свой поступок следствием злобных нападок в ее адрес и прочих инсинуаций.
Наталья Жданова занимала свой пост всего два года.
Ее биография: родилась 16 февраля 1964 года в Чите. Окончила Читинский государственный педагогический институт и Дальневосточную академию госслужбы. Долгое время преподавала китайский язык в школе, работала переводчиком, возглавляла языковую гимназию № 4. В 2001 году возглавила комитет образования администрации Читы, в 2008—2013 годах работала зампредом краевого правительства по социальным вопросам. Стала спикером регионального парламента в сентябре 2013-го, состояла во фракции «ЕР».
В связи со случившемся часть наблюдателей полагает, что Екатерина Прокопьева, пару недель назад получившая пост спикера Архангельского областного Собрания, вряд ли имеет хоть какие-то шансы занять кресло главы региона – из губернаторов слабого пола в России осталась одна мурманская Ковтун, чьи властные позиции весьма и весьма слабы.
Впрочем, вторая часть наблюдателей считает ровно наоборот – в такой диспозиции у любого кандидата в юбке шансы растут в арифметической прогрессии, если Россия не хочет получить обвинение в политическом сексизме.