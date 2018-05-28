Мастера конспирации. Архангельский отравитель Скрипалей Петров оказался... военврачом Мишкиным

Как мы уже писали, один из главных подозреваемых по «делу Скрипалей» Александр Петров является уроженцем города Котласа, неофициальной южной столицы Архангельской области.
И вот новое дополнение… Петров оказался не Петровым, а Мишкиным (Петров – оперативный псевдоним), военврачом в системе ГРУ.
Родился Александр Петров-Мишкин в Архангельской области, но не в Котласе, а в поселке Лойга Устьянского –р-на 13 июля 1979 года.
По данным издания Bellingcat, Мишкин под именем Александра Петрова несколько раз посещал Украину и Приднестровье, а также был в Киеве во время событий на Майдане в декабре 2013 года.
Что тут скажешь… не оскудевает поморская земля талантами во всех сферах!