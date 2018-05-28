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Рейтинг губернаторского влияния: Игорь Орлов поднялся на пять пунктов

Опубликован сентябрьский рейтинг влияния глав российских регионов.

Весьма актуальный на фоне традиционного осеннего губернаторопада… кадровые перестановки происходят буквально ежедневно.

Первые три места занимают: Сергей Собянин (Москва), Рамзан Кадыров (Чечня), Рустам Минниханов (Татарстан).

Последние три: Вячеслав Битаров (Северная Осетия), Виктор Зимин (Хакассия), Андрей Тарасенко (Приморье).

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов занимает 74 место. Вопреки пессимистическим прогнозам, с августа месяца он поднял на пять пунктов с 79 места.

04 октябрь 13:11 | : Политика

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