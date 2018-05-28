Няндома бунтующая. Районные депутаты убрали действующего главу... а толку?

Сегодня депутаты Няндомского района проголосовали за нового ГМО.
Им стал… Александр Кононов, обошедший на финишной прямой действующего главу района Вадима Струменского.
Напомним, что перед этим в Няндоме сокрушительное поражение потерпела на сентябрьских выборах «Единая Россия» - новый состав районного Совета оказался насквозь оппозиционным.
Впрочем, наблюдатели призывают не спешить радоваться… все-таки победитель Кононов - бывший зам проигравшего Струменского, его однопартиец или, как минимум, сторонник «Единой России». Соответственно и будет проводить политику предшественника.
Также не исключен вариант, что такая смена власти всего лишь хитрый финт политтехнологов.