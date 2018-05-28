Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Няндома бунтующая. Районные депутаты убрали действующего главу... а толку?

Сегодня депутаты Няндомского района проголосовали за нового ГМО.

Им стал… Александр Кононов, обошедший на финишной прямой действующего главу района Вадима Струменского.

Напомним, что перед этим в Няндоме сокрушительное поражение потерпела на сентябрьских выборах «Единая Россия» - новый состав районного Совета оказался насквозь оппозиционным.

Впрочем, наблюдатели призывают не спешить радоваться… все-таки победитель Кононов - бывший зам проигравшего Струменского, его однопартиец или, как минимум, сторонник «Единой России». Соответственно и будет проводить политику предшественника.

Также не исключен вариант, что такая смена власти всего лишь хитрый финт политтехнологов.

 

03 октябрь 13:48 | : Политика

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


Ночной скандал в здании Архангельского облСобрания: Главный общественник региона "плюет" на журналистов
Реквием по медведю и борщевику. "Сказки бабушки Галины", выпуск 40
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Октябрь 2018 (30)
Сентябрь 2018 (242)
Август 2018 (260)
Июль 2018 (235)
Июнь 2018 (273)
Май 2018 (244)


Деньги


все материалы
«    Октябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20