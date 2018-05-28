Депутат Госдумы Андрей Палкин: "Мы с губернатором Орловым враги"

Об этом депутат Госдумы от Архангельской области заявил на своей персональной страничке в социальной сети ВКонтакте.
Якобы у него с главой региона был разговор по поводу строительства мусорного полигона на ст. Шиес для хранения московских отходов.
Отметим, что это уже не первая попытка Андрея Палкина объявить Игоря Орлова своим личным врагом.
По мнению ряда наблюдателей, за сим может скрываться расчет выставить самого себя в глазах общественности этаким Робин Гудом, борцом с чиновничеством. Хотя за самим-то…
Параллельно народный избранник демонстрирует отменное знание русской грамматики, что видно из скрин-шота его поста…