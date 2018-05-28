Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Депутат Госдумы Андрей Палкин: "Мы с губернатором Орловым враги"

Об этом депутат Госдумы от Архангельской области заявил на своей персональной страничке в социальной сети ВКонтакте.

Якобы у него с главой региона был разговор по поводу строительства мусорного полигона на ст. Шиес для хранения московских отходов.

Отметим, что это уже не первая попытка Андрея Палкина объявить Игоря Орлова своим личным врагом.

По мнению ряда наблюдателей, за сим может скрываться расчет выставить самого себя в глазах общественности этаким Робин Гудом, борцом с чиновничеством. Хотя за самим-то…

Параллельно народный избранник демонстрирует отменное знание русской грамматики, что видно из скрин-шота его поста…

 

01 октябрь 11:32 | : Политика / Скандалы

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


Ночной скандал в здании Архангельского облСобрания: Главный общественник региона "плюет" на журналистов
Реквием по медведю и борщевику. "Сказки бабушки Галины", выпуск 40
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Октябрь 2018 (11)
Сентябрь 2018 (242)
Август 2018 (260)
Июль 2018 (235)
Июнь 2018 (273)
Май 2018 (244)


Деньги


все материалы
«    Октябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20