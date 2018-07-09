Константин Щемелинин: Куда же, собственно, идет Россия?

А действительно, куда идет Россия? Неизвестно. И эта неопределенность не дает возможности стране и русскому народу в полной мере проявить свои силы.
Где национальная идея у русского народа? Ее нет. Идея — это берега реки, а народ — сама река.
Вот, например, Православие. Если оно есть в национальной идее, тогда:
1) Донецк и Луганск оказываются в составе России быстрее, чем читаются эти строки. А следом за Донбассом в состав РФ входит, как минимум, Новороссия.
2) Война с Грузией, произошедшая в августе 2008 года — это печаль, а не победа: Россия обязана наладить отношения с Грузией!
3) Армения оказывается другом России, а значит, РФ не имеет права поставлять оружие Азербайджану.
4) В Сирии союзниками России оказываются только православные христиане, а главным союзником в регионе оказываются Греция и, отчасти, США. Да, Греция член НАТО, но и Турция тоже член НАТО, а ведь с турками русские вполне спокойно договариваются!
5) России должна проводить декоммунизацию (а сейчас ее не обсуждают, не то, что бы делать!).
Но если Православия в национальной идее нет, тогда:
1) Москве должна быть безразлична предстоящая автокефалия УПЦ Киевского патриархата (а ведь это нет так — Москва резко против).
2) Зачем тогда праздновать Рождество Христово по юлианскому календарю (принятому в РПЦ Московского патриархата) как государственный праздник? А ведь Россия празднует!
Так есть ли Православие в национальной идее у русского народа или нет?! На сегодняшний день — и есть, и нет, а так не бывает — от этого и проблемы.
Теперь дальше. Что строит Россия: капитализм или социализм?
Если капитализм, тогда:
1) Пенсионный возраст в течение нынешней пенсионной реформы повышен мало — надо повысить еще больше.
2) Размер взноса на пенсионное обеспечение должен быть уменьшен примерно в 2 раза.
3) Следует давать больше свободы частному бизнесу, разделяя и продавая государственные монополии.
4) ЦБ РФ не должен спасать частные банки от банкротства, а Правительство РФ не должно спасать от банкротства частные предприятия.
Если Россия строит социализм, тогда:
1) Возраст выхода на пенсию надо оставить таким, каким был до пенсионной реформы и не повышать его в дальнейшем.
2) Нужно бороться (ограничивать влияние) против РПЦ МП (большевики и коммунисты ведь боролись!).
3) Не нужно беспокоиться об отношениях с Украиной, как со страной, населенной братским для русских народом, ведь на Украине провели декоммунизацию.
4) Правительству следует перестать заботиться о малом бизнесе и о бизнесе вообще — в итоге должны остаться только госпредприятия, причем также следует смело проводить и принудительную национализацию, а возможно, и конфискацию активов. Делает ли это Россия? Нет!
Так что же строит Россия? И социализм не строит, и капитализм не строит, а что?
России нужно определяться, русскому народу уже давно пора определиться — и чем раньше Россия определится с тем, что она представляет собой и для чего существует, тем меньше поражений страна и ее народы испытают на своем историческом пути.
Константин Щемелинин, крымский писатель