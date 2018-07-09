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За нашу и вашу свободу. Представитель вице-спикера Госдумы Епифановой давит на архангельские СМИ

Неприятный звонок раздался в редакцию популярного в регионе информационного агентства «Эхо севера». Женский голос, неподдающейся идентификации, представился помощницей депутата Госдумы от Архангельской области Ольги Епифановой, занимающей высокий пост вице-спикера российского парламента, с ультимативным требованием снять материал, где упоминается фамилия ее шефа. Иначе… обращение в суд по защите чести и достоинства депутата и прочие неприятности.

А дело вот в чем. Цитируем «Эхо севера»:

Если кратко, то это было заявление вице-спикера Епифановой по вопросу пенсионной реформы, где Епифанова, фактически дает понять, что ряд депутатов, дескать, подружились с Правительством.

Дальше классика жанра: поднялся скандал, были предъявлены доказательства, ложь и клевета в отношении коллег по Госдуме стали очевидны.

Несколько часов потребовалось аппарату Епифановой чтобы понять в какую грязь они вляпались и как подставили свою начальницу. В итоге, со страницы Епифановой исчезла гнусная инсинуация.

А вот в региональных СМИ-агрегаторах, которые охотно перепечатали ложь всё осталось. Причём с прямым указанием: «заявила вице-спикер Государственной Думы от Архангельской области Ольга Епифанова».

К слову, на странице ИА RUSNORD почти одновременно с “Эхо севера» появилась публикация, близкая по содержанию. Перед этим главный редактор издания провел телефонную беседу с председателем думского Комитета по труду и социальной политики Ярославом Ниловым, который подтвердил факт извинения перед ним Ольги Епифановой, а также высказал подозрение, что регионального лидера «Справедливой России» элементарно подставила собственная ретивая пресс-служба.

Впрочем, нельзя исключить, что и этот звонок всего лишь инициатива одной из московских помощниц Ольги Николаевны.

Напомним, что в ходе осенней предвыборной кампании на телефоны главных редакторов изданий, входящих в Ассоциацию независимых СМИ, тоже поступали звонки с угрозами от якобы помощниц известных областных депутатов, в частности, Виктора Зари.

А связи с данными инцидентами члены «Вольного дела» уполномочены заявить, что по спорным вопросам впредь готовы общаться только непосредственно с главными персоналиями. Помощниц, пресс-секретарей и прочую шушеру просьба не беспокоиться…  

28 сентябрь 07:48 | : Политика / Скандалы

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