Виктор Павленко: Соблюдение геополитических интересов России - основа стратегии освоения Арктики

Сенатор Виктор Павленко принял участие в выездном заседания комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, комитета по международным делам, Совета по Арктике и Антарктике, которое состоялось в Мурманске.
Как сообщил Виктор Павленко, заседание посвящено теме «Обеспечение государственных интересов России и развитие международного сотрудничества в Арктике». Сенаторы и представители министерства иностранных дел, федерального агентства морского и речного транспорта, госкорпорации «Росатом» и ФГУП «Атомфлот» обсудили реализацию мероприятий Стратегии и госпрограммы развития Арктической зоны России и обеспечения национальной безопасности до 2020 года.
- На основе документов стратегического планирования, утвержденных Президентом Владимиром Путиным, сформирована повестка для конкретных действий. Речь идет об использовании Арктической зоны в качестве ресурсной базы для социально-экономического развития страны, сохранении Арктики в качестве зоны мира и сотрудничества при неуклонном соблюдении геополитических интересов России, использовании Северного морского пути в качестве национальной транспортной коммуникации. Так реализация проектов «Белкомур» и Северный широтный ход, позволит достичь к 2030 году объема грузоперевозок по СМП в 80 млн. тонн. Сейчас стоит задача законодательного совершенствования развития всего Арктического региона с непременным акцентом на решение социальных и экономических задач и повышение качества жизни населения Севера, - отметил Виктор Павленко.
По итогам заседания сенаторы рекомендовали федеральным органам исполнительной власти продолжить развивать сотрудничество в Арктике в рамках международных форматов, в частности в Арктическом совете. В проекте федерального закона «О развитии Арктической зоны» предложено наделить Правительство РФ полномочиями по установлению критериев определения состава сухопутных территорий, входящих в Арктическую зону. Также Правительству рекомендовано разработать механизмы поддержки арктических субъектов РФ для выравнивания тарифов на энергоресурсы, топливо, транспорт, и стимулирования миграции населения на Север.
- Была еще раз подчеркнута стратегическая роль Северного Арктического федерального университета им. М. В. Ломоносова в подготовке кадров для освоения арктики в рамках задач по увеличению числа высокотехнологичных рабочих мест, поставленных Указом Президента России, - рассказал сенатор.
Также Виктор Павленко принял участие в проходящем в Мурманске форуме госкорпорации «Росатом» «Арктика: развитие, экология, ответственность» в рамках программы которого побывал на плавучем атомном энергоблоке «Академик Ломоносов», атомном ледоколе «50 лет Победы» и ледоколе-музее «Ленин». С представителями «Росатома» обсуждались вопросы законодательного закрепления участия госкорпорации в управлении Северным Морским путем, участия в новых проектах предприятий Архангельска и Северодвинска.