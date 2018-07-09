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"Вольное дело" прорвалось на Центральное телевидение

В прошлую субботу ведущий программы «Поедим, поедим!» (НТВ) побывал на Соловках.

Джон Уоррен отправился во вкусное путешествие на Соловецкие острова. Знаменитый британец остановился в палаточном лагере и узнал, как живут в Соловецком монастыре, нашел залежи мидий, вышел в море на покос и попробовал печенье с ламинарией. А еще ведущий научился варить соловецкое мыло, погостил на ледоколе и приготовил поморскую похлебку.

Как раз похлебку ему помогал готовить… точнее, руководил процессом участник Ассоциации «Вольное дело», блогер и независимый гид, разоблачитель местного ГМО Олег Кодола.

Рецепт Соловецкой похлебки: Промыть беломорские мидии, отварить до раскрытия панциря, вынуть из кастрюли, освободить мясо. В бульон от мидий положить части красной рыбы (головы, хвосты, хребты), отварить до готовности. Вынуть, отделить мясо от костей. Отдельно отварить рис. Потушить на сковороде репчатый лук, морковь и помидоры. Положить в бульон подготовленные овощи, рис, рыбу и мясо мидий, влить сливки, прогреть почти до кипения. Важное уточнение – классическую Соловецкую похлебку готовят на берегу Белого моря… поближе к воде.

Всю передачу можно посмотреть здесь: https://www.ntv.ru/peredacha/poedem_poedim/m24320/o513722/video/  

27 сентябрь 08:39 | : Политика / Культура

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