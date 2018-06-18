Ярослав Нилов: Ольгу Епифанову подставляет собственная пресс-служба. Страсти вокруг пенсионной реформы

Председатель Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов российского парламента Ярослав Нилов (ЛДПР) опроверг слова своего давнего оппонента вице-спикера Госдумы Ольги Епифановой (Справедливая Россия), обвинившей его в потворстве пенсионной реформе. В частности, в вопросе отмены льготного выхода на пенсию для северян.
Цитата из Епифановой (с сайта 29.ru):
— Несмотря на то, что сначала на заседании комитета депутаты рассмотрели и поддержали поправку, сохраняющую параметры пенсионного возраста для жителей севера, глава комитета и заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов поддержал просьбу министра труда и соцзащиты Максима Топилина, и голосование было отменено.
В ответном аудиокомментарии зампреда фракции ЛДПР говорится, что во время голосования его Комитета по поправке, внесенной министром труда Топилиным, отменяющей льготный выход на пенсию для указанной выше категории граждан, против проголосовали четыре депутата – Шеин, Коломийцев, Нилов и Тарасенко.
Впрочем, в телефонном разговоре с редакцией RUSNORD Ярослав Евгеньевич сообщил, что Ольга Николаевна уже принесла свои извинения, и он не исключает, что вице-спикера подставила ее же не в меру ретивая пресс-служба .
Напомним, что сегодня во втором чтении Госдума оставила северян без льготного выхода на пенсию.