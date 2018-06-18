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Госдума прислушалась в Путину... а к жителям Архангельской области вряд ли

Госдума приняла во втором чтении поправки, предложенные президентом Путины к пенсионной реформе.

В частности, женщины будут выходить на пенсию не в 63, а в 60, досрочный выход на пенсию для многодетных матерей (о многодетных отцах забыли… пусть пашут, ненасытные самцы!), льготы для пожилых, уголовная ответственность для злобных предпринимателей и прочее.

Сегодня же должна быть рассмотрена поправка, сохраняющая льготный выход на пенсию северянам.

Впрочем, как считают наблюдатели, после вчерашнего заявления главы Министерства труда Максима Топилина о том, что на это в бюджете государства нет денег, шансы прохождения данной поправки ничтожны.

 

26 сентябрь 11:20 | : Политика / Экономика

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