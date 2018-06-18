Госдума прислушалась в Путину... а к жителям Архангельской области вряд ли

Госдума приняла во втором чтении поправки, предложенные президентом Путины к пенсионной реформе.
В частности, женщины будут выходить на пенсию не в 63, а в 60, досрочный выход на пенсию для многодетных матерей (о многодетных отцах забыли… пусть пашут, ненасытные самцы!), льготы для пожилых, уголовная ответственность для злобных предпринимателей и прочее.
Сегодня же должна быть рассмотрена поправка, сохраняющая льготный выход на пенсию северянам.
Впрочем, как считают наблюдатели, после вчерашнего заявления главы Министерства труда Максима Топилина о том, что на это в бюджете государства нет денег, шансы прохождения данной поправки ничтожны.