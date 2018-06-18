Рекламщики подвели. Национальный рейтинг мэров - Игорь Годзиш на 62-ом месте

Опубликован новый Национальный рейтинг мэров региональных столиц Российской Федерации за август-сентябрь 2018 года.
Политологи отмечают, что в последнее время мэры чаще избираются не прямыми выборами, а с помощью, так называемой, совместной формулы. Дума или губернатор выдвигают кандидата в мэры из состава Думы, а депутаты фиксируют выбор своими голосами. Фактически народный мэр превращается в ГМО, не только подконтрольное, но и многим обязанное именно власти, а не населению.
Однако современная история всё равно готовит сюрпризы. Мы видим, как в Якутии избирается очень популярный, известный и любимый людьми губернатор Айсен Николаев, которого давно уже можно было выдвинуть на этот пост. Но при этом на его место главы Якутска народ избирает никому незнакомую «техническую девочку». Это тоже протестное голосование... точно такое, как мы видим сегодня сразу в нескольких субъектах РФ. Что явно не идет на пользу выстроенной вертикали власти, которую протестные настроения начинают подтачивать снизу.
Итак, первые три места этого рейтинга заняли: Сергей Собянин (Москва), Ирек Ялалов (Уфа) и и Ильсур Метшин (Казань).
Последние три: Абусупьян Гасанов (Махачкала), Евгений Коростелев (Биробиджан), Олег Кузнецов (Чита).
Глава Архангельска Игорь Годзиш занял 62-е место.
Эксперты отмечают, что на оценку негативным образом отразился суд, связанный с коррупцией на муниципальном рынке рекламных услуг. Условный приговор за покушение на мошенничество в особо крупном размере ключевым фигурантам дела, депутату архангельской городской думы Константину Яковлеву и советнику мэра Ивану Кузнецову, нанёс по репутации городских властей удар, пожалуй, даже более сильный, чем самый суровый приговор.
В тоже время положительно оценены: появление на городских маршрутах новых низкопольных автобусов; продвижение работ в парке «Зарусье»; работы по укреплению соломбальской набережной. Интерес у экспертов вызвали планы мэрии по продлению Московского проспекта, созданию нового городского парка и благоустройству площади перед Морским вокзалом.