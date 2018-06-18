Единороссы с коммунистами договорились? Как в архангельской ГорДуме поделили комитеты

А вот так:
Комиссия по бюджету, финансам и налоговой политике - Сергей Малиновский Фракция («Единая Россия»);
Комиссия по экономике и инвестиционной политике - Михаил Федотов («Единая Россия»);
Комиссия по строительству и землепользованию - Сергей Чанчиков («Единая Россия»);
Комиссия по городскому хозяйству - Владимир Хотеновский («Единая Россия»);
Комиссия по социальным вопросам - Александр Афанасьев (КПРФ);
Комиссия по вопросам молодёжной политики, общественным объединениям и международным связям - Иван Воронцов («Единая Россия»);
Комиссия по административно-правовым вопросам, местному самоуправлению, этике и регламенту - Виталий Морозков (КПРФ);
Комиссия по физкультуре, спорту и туризму - Ростислав Васильев (КПРФ).
Как мы видим, ЛДПР и «Справедливая Россия» остались без портфелей. И это после всех разговоров о создании непримиримой по отношению к партии власти оппозиции… ай-яй-яй