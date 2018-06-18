Наблюдатели: У Рудкиной всё схвачено. Приморский район остался при своей

Так отреагировало общество на новость, что Приморский районом еще один срок будет рулить Валентина Рудкина.
Впрочем, на это раз ей не понадобилась поддержка избирателей, все решила сессия местного Собрания депутатов.
В конкурсе Рудкиной противостоял самовыдвиженец, бывший ГМО «Талажское» Николай Губко, его часто называют «сбиты летчиком».
Оба кандидата прошли собеседование, выполнили тесты… но местные депутаты единогласно проголосовали за действующую главу района.
Валентина Рудкина: - Приморский район, одним предложением если сказать — это моя жизнь, моя работа любимая, моя семья, мои горести и радости, и я готова служить людям, просто делать дела, которые смогу.