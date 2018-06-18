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«Гнезду Орловых» убыло. «Единую Россию» побили в двух регионах - чем ответит Кремль?

Вчера сразу в двух субъектах Российской Федерации представители партии «Единая Россия» потерпели сокрушительное поражение.

Так, во Владимирской области кандидат от Либерально-демократической партии России Владимир Сипягин, который набрал 57,03% голосов избирателей, почти на 20% опередив Светлану Орлову («Единая Россия») — у нее 37,46%. Явка избирателей составила 38,29%.

В Хабаровском крае за кaндидaтa oт ЛДПP Cepгeя Фуpгaлa выcкaзaлиcь 69,69% избиpaтeлeй, зa кaндидaтуpу дeйcтвующeгo губepнaтopa Bячecлaвa Шпopтa — 27,82%. При этом явка во втором туре была выше, чем в первом – 42.7% против 36.07%. Полное впечатление, что хабаровчане дали решительный бой не конкретно Шпорту, а всей партии власти… и у них получилось.

Обращает на себя внимание тот факт, что Центризбирком безропотно признал эти результаты. Напомним, что еще в двух регионах ситуация с губернаторскими выборами находится в подвешенном состоянии – в Приморском ожидаются перевыборы, а в Хакассии во втором туре единоросса вообще не будет.

Впрочем, часть наблюдателей прогнозирует, что у Кремля в планах наглядно показать, как меняется жизнь там, где пролетает «Единая Россия» - перечисленные выше регионы никак нельзя назвать самодостаточными...

24 сентябрь 07:33 | : Политика / Скандалы

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