Виктор Павленко: Архангельск призван стать центром международного экономического сотрудничества в Арктике

Сенатор Виктор Павленко принял участие в 10-й Международной конференции торгово-промышленных палат Северо-Западного федерального округа России и Финляндии, которая прошла в Архангельске.
В центре обсуждения представителей российского и финского бизнеса была тема «Торговое партнерство России и Финляндии: новый взгляд на сотрудничество и кооперацию».
- Архангельск впервые принимает представителей торгово-промышленных палат Северо-запада России и их коллег из Финляндии. И это не случайно, ведь исторически наш город был первым морским портом и центром торгового и экономического сотрудничества на Севере Европы. Сегодня Россия и Финляндия арктические страны, и от их эффективного взаимодействия, продвижения совместных проектов, во многом зависит развитие Арктики, - отметил член Совета Федерации Виктор Павленко.
Сенатор подчеркнул, что у России и Финляндии есть давние связи в сфере судостроения. В частности владельцем судоверфи в Хельсинки сейчас является Объединенная судостроительная корпорация РФ, в состав которой входят и предприятия Северодвинска. Поэтому перспективные совместные проекты по строительству ледокольного и вспомогательного флота должны стать одним из ключевых векторов сотрудничества двух стран, особенно в освоении арктического шельфа.
Также в рамках конференции прошло празднование 25-летия Торгово-промышленной палаты Архангельской области. Поздравляя ее президента Василия Сидоровского с этой знаменательной датой, сенатор Виктор Павленко отметил, что за четверть века региональная Торгово-промышленная палата проявила себя как авторитетный орган, способный представлять интересы делового сообщества в отношениях с государством, содействовать созданию благоприятных условий для бизнеса и становлению социально-ориентированной рыночной экономики в регионе.