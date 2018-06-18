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У нас не бьют. Архангельская область попала в число самых безопасных регионов для гражданских активистов

Проект "Апология протеста", запущенный международной правозащитной группой "Агора" и посвященный защите права на мирный протест в России, обнародовал доклад "Политическое насилие как норма без права на мнение" о фактах насилия в отношении гражданских активистов, политиков и журналистов.

Не зафиксировали юристы "Агоры" ни одного нападения на гражданских активистов, политиков и журналистов также в Коми, Ханты-Мансийской АО (Югра), Архангельской области, Ненецкой АО, Калмыкии, Удмуртии.

Чаще же всего активистов, политиков и журналистов бьют в Москве, Санкт-Петербурге и на Кубани, чуть реже на Урале, в Черноземье и в Сибири.

Причем акции насилия против оппозиционеров проводят не только силовые структуры, но и общественные группировки, частенько выступающие с молчаливого согласия властей, такие как НОД, SERB и казаки.

Напомним, что северодвинское казачество как-то выступило с угрозой публично выпороть режиссера кинокартины «Матильда» Алексея Учителя… но дальше трепа дело не пошло.

21 сентябрь 14:13 | : Политика

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