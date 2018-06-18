У нас не бьют. Архангельская область попала в число самых безопасных регионов для гражданских активистов

Проект "Апология протеста", запущенный международной правозащитной группой "Агора" и посвященный защите права на мирный протест в России, обнародовал доклад "Политическое насилие как норма без права на мнение" о фактах насилия в отношении гражданских активистов, политиков и журналистов.
Не зафиксировали юристы "Агоры" ни одного нападения на гражданских активистов, политиков и журналистов также в Коми, Ханты-Мансийской АО (Югра), Архангельской области, Ненецкой АО, Калмыкии, Удмуртии.
Чаще же всего активистов, политиков и журналистов бьют в Москве, Санкт-Петербурге и на Кубани, чуть реже на Урале, в Черноземье и в Сибири.
Причем акции насилия против оппозиционеров проводят не только силовые структуры, но и общественные группировки, частенько выступающие с молчаливого согласия властей, такие как НОД, SERB и казаки.
Напомним, что северодвинское казачество как-то выступило с угрозой публично выпороть режиссера кинокартины «Матильда» Алексея Учителя… но дальше трепа дело не пошло.