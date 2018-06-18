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Рокировки в архангельской ГорДуме: Ольга Епифанова отдала свой выигрыш ресторатору

Как сообщил Архангельский горизбирком по ссвоим внутренним каналам, решена судьба мандатов, провисших после подсчета результатов выборов в ГорДуму 9 сентября.

Так, по понятной причине от своего кресла в городском законодательном округе отказалась вице-спикер ГосДумы Ольга Епифанова. Это место займет ресторатор Павел Гвоздухин.

Мандат, выигранный Ириной Чирковой, которая предпочла депутатствовать в областном Собрании, переходит Светлане Алиференко из коммерческого предприятия «Гидросервис».

Это что касается рокировок в «Справедливой России».

А вот единоросс Александр Фролов, начавший карьеру регионального законодателя, передал свои полномочия Сергею Пономареву, чиновнику многострадального МУП «Водоканал» и известному сетьевому нарциссу, уже отсидевшему один депутатский срок в Горсовете и даже пытавшемуся (неудачно) сделать это своей основной профессией (перейти на постоянную основу).

Впрочем, самое интригующие будет позже, на первом заседании нового созыва, где будет бой за место спикера.

Напомним, что по итогам прошедших выборов «Единая Россия» потеряла в законодательном органе Архангельска количественное большинство.

(на фото: скромность украшает вице-спикера)

21 сентябрь 13:10 | : Политика

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