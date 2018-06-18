Окончательный диагноз. Кому достались комитеты в Архангельском областном Собрании VII созыва

Итак, комитеты в 7 созыве будут возглавлять:
1) комитет по этике и Регламенту — ТРУСОВ Анатолий Николаевич (ЕР);
2) комитет по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политике — МОИСЕЕВ Сергей Вениаминович (ЕР);
3) комитет по жилищной политике и коммунальному хозяйству — ЗАРЯ Виктор Николаевич (ЕР);
4) комитет по культурной политике, образованию и науке — ВИТКОВА Ольга Константиновна (ЕР);
5) комитет по социальной политике, здравоохранению и спорту — ЭММАНУИЛОВ Сергей Дмитриевич (ЕР);
6) комитет по законодательству и вопросам местного самоуправления — ЧЕСНОКОВ Игорь Александрович (ЕР);
7) комитет по развитию институтов гражданского общества — НОВИКОВ Иван Владимирович (ЕР);
8) комитет по лесопромышленному комплексу, природопользованию и экологии — ДЯТЛОВ Александр Владимирович (ЕР);
9) комитет по промышленности, коммуникациям и инфраструктуре — ПЕТРОСЯН Ваге Самвелович (ЕР);
10) комитет по экономике, предпринимательству и инвестиционной политике — ФРОЛОВ Александр Михайлович (ЕР).
11) комитет по сельскому хозяйству и рыболовству: СЕРГЕЕВА Лариса Петровна (ЛДПР).