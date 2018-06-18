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Окончательный диагноз. Кому достались комитеты в Архангельском областном Собрании VII созыва

Итак, комитеты в 7 созыве будут возглавлять:

1) комитет по этике и Регламенту — ТРУСОВ Анатолий Николаевич (ЕР);

2) комитет по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политике — МОИСЕЕВ Сергей Вениаминович (ЕР);

3) комитет по жилищной политике и коммунальному хозяйству — ЗАРЯ Виктор Николаевич (ЕР);

4) комитет по культурной политике, образованию и науке — ВИТКОВА Ольга Константиновна (ЕР);

5) комитет по социальной политике, здравоохранению и спорту — ЭММАНУИЛОВ Сергей Дмитриевич (ЕР);

6) комитет по законодательству и вопросам местного самоуправления — ЧЕСНОКОВ Игорь Александрович (ЕР);

7) комитет по развитию институтов гражданского общества — НОВИКОВ Иван Владимирович (ЕР);

8) комитет по лесопромышленному комплексу, природопользованию и экологии — ДЯТЛОВ Александр Владимирович (ЕР);

9) комитет по промышленности, коммуникациям и инфраструктуре — ПЕТРОСЯН Ваге Самвелович (ЕР);

10) комитет по экономике, предпринимательству и инвестиционной политике — ФРОЛОВ Александр Михайлович (ЕР).

11) комитет по сельскому хозяйству и рыболовству: СЕРГЕЕВА Лариса Петровна (ЛДПР).

 

20 сентябрь 13:25 | : Политика

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