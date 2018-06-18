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Наталья Еремина покинула горадминистрацию Севердвинска. Наблюдаем за "тихой девочкой" Ксенией

В команде градоначальника г. Северодвинска замена – ушла по собственному желанию Наталья Еремина, на ее место пришла Ксения Юдина.

Напомним, Наталья Еремина несколько лет возглавляла Управление информации и работы с СМИ в Правительстве Архангельской области, вплоть до реорганизации данной структуры в департамент. На этом месте она смогла наладить конструктивный диалог практически со всеми независимыми изданиями. Эти связи и умения перенесла с собой и на работу в город корабелов.

В последний год Наташа много сил, времени и нервов отдала борьбе за жизнь и здоровье своего бывшего подчиненного, журналиста Романа Соколова, чем вызвала совершенно неоправданный гнев со стороны медицинского чиновничества. Увы, страшная болезнь не обошла и ее семью… в этом кроется основная причина увольнения.

О своем вынужденном уходе с должности Наталья объявила в соцсетях еще в августе, согласившись как дембельский аккорд пройти через избирательную кампанию.

Место руководителя пресс-службы горадминистрации Северодвинска заняла Ксения Юдина, молодая журналистка, начинавшая свою карьеру на городском телеканале «Свой регион». Знающие ее коллеги характеризуют Ксению как исполнительную и «тихую девочку». Что не всегда хорошо с учетом специфики новой должности.

Впрочем, известны случаи, когда на таких должностях люди раскрываются с неожиданной стороны…

(фото: Наталья Еремина на пресс-конференции с губернатором Орловым, декабрь 2016-го)

19 сентябрь 11:10 | : Политика

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