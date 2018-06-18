В Няндомском районе "Единая Россия" "просела" почти в два раза

Грустные сюрпризы принесли «Единой России» прошедшие выборы в Няндомском районе Архангельской области – если в 2013 году в районный Совет депутатов ее представители взяли 11 мандатов из 16, то в этом только 6. То есть, падение почти в два раза.
Теперь там расклад такой:
Партии показали следующие результаты: «Единая Россия» — 32,40%, «ЛДПР» — 26,08%, «Справедливая Россия» — 20,90%, «КПРФ» — 16,86%.
Предварительные данные об итогах голосования по мажоритарной системе в Няндомском районе выглядят следующим образом:
«Единая Россия»:
Галина Вислых
Инна Юрьева
Борис Маслов
«Справедливая Россия»:
Николай Зорин
Елена Герасимова
«ЛДПР»:
Екатерина Панфилова.
Явка избирателей в Няндомском районе составила 30,31%.
Единая Россия
ЛДПР
Справедливая Россия
КПРФ
О причинах подобного провала читайте в следующем выпуске Итогов недели.