В Няндомском районе "Единая Россия" "просела" почти в два раза

Грустные сюрпризы принесли «Единой России» прошедшие выборы в Няндомском районе Архангельской области – если в 2013 году в районный Совет депутатов ее представители взяли 11 мандатов из 16, то в этом только 6. То есть, падение почти в два раза.

Теперь там расклад такой:

Партии показали следующие результаты: «Единая Россия» — 32,40%, «ЛДПР» — 26,08%, «Справедливая Россия» — 20,90%, «КПРФ» — 16,86%.

Предварительные данные об итогах голосования по мажоритарной системе в Няндомском районе выглядят следующим образом:

«Единая Россия»:

Галина Вислых

Инна Юрьева

Борис Маслов

«Справедливая Россия»:

Николай Зорин

Елена Герасимова

«ЛДПР»:

Екатерина Панфилова.

Явка избирателей в Няндомском районе составила 30,31%.

Единая Россия

Гайкович Л.А. Синах Н.М. Малыгина Т.М. Вислых Г.Е. Юрьева И.М. Маслов Б.Ю.

ЛДПР

Старостин С.В. Губанов А.С. Бузак С.Н. Панфилова Е.А.

Справедливая Россия

Зорин Н.В. Герасимова Е.Л. Янковская Н.Н. Новрузова А.М.

КПРФ

Бубнов А.А. Абгарян А. Н.

О причинах подобного провала читайте в следующем выпуске Итогов недели.