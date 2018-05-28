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Что ждет Рикасиху?

 

Глава Северодвинска провёл первое заседание общественной комиссии, созданной для обсуждения изменений в генплан и правила землепользования и застройки, чтобы земельный участок, выбранный для размещения мусоросортировочного комплекса и полигона ТБО, получил соответствующее назначение.

Работа комиссии проходила под пристальным вниманием областных и городских журналистов.

Первой слово взяла представитель регионального министерства природных ресурсов и ЛПК Наталья Помазкина.

- На предполагаемом к размещению комплексе будет вестись учёт, осуществляться переработка и возращение в хозяйственный оборот части отходов. Все эксплуатируемые в регионе полигоны находятся близко к городской черте, они пожароопасны, а ресурс их работы подходит к концу. При этом для рекультивации выводимых из обращения полигонов можно получить федеральное финансирование по программе «Чистая страна» и по приоритетному проекту «Экология», - пояснила она.

Председатель совета директоров ГК «Чистый город» Полина Вергун рассказала о технологиях защиты грунтовых вод, почв и воздуха, способах обеззараживания органических отходов, а также мерах предотвращения доступа на комплекс диких животных и птиц.

- Мы провели аудит предполагаемого земельного участка в районе железнодорожной станции Рикасиха. При размещении нашего объекта будут обеспечены охранные зоны водоёмов и аэропортов, а также соблюдены нормативные расстояния до воинской части и складов вооружения, - подчеркнула Полина Вергун.

Представители общественности, депутаты горсовета и жители города поделились своими опасениями в правильности выбора места для устройства такого комплекса и выразили желание ознакомиться с результатами экспертиз и изысканий, а также заявили о стремлении обсудить уже готовый проект. Главный инженер АО «ПО «Севмаш» Евгений Бородин попросил Полину Вергун показать общественной комиссии техническое задание, по которому строился какой-либо из комплексов ГК «Чистый город» в Южном Федеральном округе.

Игорь Скубенко пояснил собравшимся, что сейчас важно сделать первый шаг - изменить назначение земельного участка. Ведь только после этого региональный оператор компания «Эко-Центр», которая входит в ГК «Чистый город», сможет приступить к изысканиям и проведению экологических экспертиз, а после - к проектированию. Проект также должен будет получить от различных федеральных структур экспертные заключения и пройти через процедуру публичных слушаний.

- Я знаю, что за каждым из участников сегодняшнего заседания стоит целая армия наших жителей. Для меня важно, чтобы они получили достоверную взвешенную информацию. Сегодня мы сделали первый шаг к построению цивилизованного диалога в этом непростом для города вопросе, - резюмировал глава муниципалитета.

(по материалам пресс-службы горадминистрации Северодвинска) 
18 сентябрь 11:18 | : Политика / Экономика

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