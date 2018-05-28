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Плесецкий район - это не только Мирный, но и удачный подбор кандидатов. К результатам осенних выборов

Плесецкий район Архангельской области всегда отличался избирательной активностью. Прежде всего потому, что в него входит город Мирный, где среди жителей превалируют люди, обеспечивающие жизнедеятельность космодрома.

Люди государственные, в большинстве своем военные, в этой среде редки оппозиционные настроения.

Однако на выборах 9 сентября и сам Плесецкий район проявил лояльность в отношении «Единой России», хотя оппозиционные кандидаты и обслуживающие их политологи это пытаются оспорить.

Обратимся к цифрам.

Общее число избирателей по округу в Плесецком районе без учёта г. Мирный – 25259 человек.

Отдали голоса за «Единую Россию» (по партийному списку первым номером шел генеральный директор аэропорта «Архангельск» Ваге Петросян) 36.8 % от общего числа избирателей, что больше, чем в среднем по области.

И отдельно по населенным пунктам: Плесецк - 31,2%, поселок Обозерский - 38% избирателей, поселки Летнеозерский, Малиновка и Сосновка – 40,9%, Савинский – 35%, поселок Верховский – 61,3%, поселок Емца – 50,8%, Тарасово – 47,2%, Ярнема – 54%, Североонежск – 44,1%. Как мы видим, некоторые поселки, которые по составу населения никак нельзя причислить к ангажированным властью, оказали ЕР наибольшую поддержку в регионе.

Наблюдатели видят причину именно в соседстве с Мирным. Многие поселковые жители работают там, ездят туда с семьями отдохнуть в выходные. В небольшом даже по областным масштабам городке идет жилищное строительство и благоустройство территорий, функционирует единственный в регионе аквапарк, дороги своим качеством выгодно отличаются от архангельских, отлажена социальная инфраструктура.

Понятно, что многое происходит за счет участия военных. Но армия у наших граждан ассоциируется, прежде всего, с «Единой Россией» и комические войска не исключение. У избирателя ближних поселков появляется надежда, что и они когда-нибудь будут жить не хуже, поэтому и голосуют за представительство своих интересов именно единороссов.

Однако недальновидно отнести результат только за счёт авторитета партии. На праймериз (предварительное голосование за кандидатов одной партии) неожиданную для многих (и, как говорят, для самого себя) победу одержал Ваге Петросян, до этого ни разу не участвовавший в подобных процедурах. Населению понравился его план действий, в частности, возрождение местного аэропорта, и уже в ходе предвыборной кампании смог решить вопрос по молочным кухням. После этого директор аэропорта «Архангельск» обошел даже такого партийного мастодонта, как Виталий Фортыгин. В итоге он и стал локомотивом «Единой России» в Плесецком районе, как видим, вполне удачно.

Напомним, что выборы по одномандатному Плесецкому округу тоже выиграл кандидат от «Единой России» Анатолий Трусов.  

14 сентябрь 17:13 | : Политика

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