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Рокировки "Единой России". Новожилов - в Москву, Кононова - домой

Вчера региональный политсовет «Единой России» выдвинул в Совет Федерации РФ от областного Собрания депутатов спикера прошлого созыва Виктора Новожилова.

Соответственно, он сменит Людмилу Кононову, ранее представлявшую в Совфеде региональное Заксобрание. В свою очередь интересы областного правительства в верхней палате представляет экс-мэр Архангельска Виктор Павленко.

Отметим, и Кононова, и Новожилов прошли 9 сентября в областное Собрание по партийному списку. В новом созыве «Единая Россия» получит 25 мандатов из 47-ми… преимущество минимальное.

Соответственно, с уходом Новожилова освобождается еще один мандат для очередника.

Наблюдатели характеризуют Новожилова как слабого спикера и сомневаются в его эффективности в роли сенатора.

Интригой остаётся – кто в седьмом созыве займет место председателя регионального парламента. Наблюдатели чаще всего называют Екатерину Прокопьеву, которую раньше некоторые прочили именно на место Кононовой в Совфеде.

14 сентябрь 08:15 | : Политика

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