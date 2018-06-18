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Конец эпохи Шерягина. Вельский район возглавит профессиональный строитель

На этот раз наши наблюдатели ошиблись… они ставили на главу МО.

Напомним, изначально свои кандидатуры на выборы заявили: действующий глава Вельского района (он же участник громких скандалов и объект народного раздражения) Виктор Шерягин, индивидуальные предприниматели Галина Бегунова и Сергей Быков, директор ООО «Двина — строй проект» и исполнительный директор СРО «Союз профессиональных строителей» Дмитрий Дорофеев, глава МО «Судромское» Александр Кубасов и безработный Игорь Рогозин.

Еще до начала конкурса Шерягин снимает свою кандидатуру, как видится наблюдателям, не без настоятельной рекомендации сверху.

В финал по итогам двух туров вышли двое - Дмитрий Дорофеев и Александр Кубасов. Дорофеева поддержал 21 районный депутат из 30.

Инаугурация ожидается в начале октября.

(на фото: митинги в Вельске эпохи Шерягина)

 

13 сентябрь 13:44 | : Политика

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