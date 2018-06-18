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"Мы слышим друг друга". Игорь Скубенко - год в седле главы Северодвинска

12 сентября Игорь Скубенко дал отчётную пресс-конференцию, которая прошла в администрации города корабелов. 

Ровно год назад руководитель муниципалитета прошёл процедуру инаугурации и стал главой города корабелов.

Игорь Скубенко рассказал журналистам о работе, проделанной за минувший год, достижениях, проблемах и перспективах развития городской территории.

- Формирование команды завершено, коллектив слаженный, все заняты работой по своим секторам. При этом у меня весьма крепкие заместители, все, без исключения, - подчеркнул глава Северодвинска.

Игорь Скубенко заметил, что сегодня легче находить и общий язык с представителями депутатского корпуса города корабелов.

- Несмотря на довольно молодой состав горсовета, все мы взрослеем. Мы с депутатами стали слушать и слышать друг друга. Это очень помогает в совместной работе по множеству направлений, - резюмировал руководитель муниципалитета.  

12 сентябрь 12:43 | : Политика

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