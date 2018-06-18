Стояние на реке Двине. Молодой архангельский коммунист о впечатлениях от избирательной кампании

Вот и завершилась противоречивая избирательная кампания. Технически можно зафиксировать существенное «съёживание» партии «Единая Россия». Многие из тех, кто даже не сомневался в своём прохождении, оказались не у дел. Политический мастодонт Белокоровин и «надёжа всея «Единой России» Екатерина Поздеева, так сказать, вернулись в народ, стали просто гражданами без мандата. И это только те, кто был на пике известности и телеэкранах. Как писал Бродский Анне Ахматовой: «В лежащем сейчас на раменах твоих паденье одних, возвышенье других, предмет пререканий и повод к раздорам». Буквально это мы и будем наблюдать ближайшее время.

Тем не менее, были неожиданные сюрпризы, за которыми я с интересом наблюдал. Выступивший в заранее неравный избирательный бой молодой коммунист Леонид Таскаев с тяжеловесом Виктором Зарёй и заставивший существенно попотеть «поющего милиционера» (по некоторым данным, Заря на свою кампанию потратил свыше 5 млн. рублей, правильность их оформления и использования сейчас проверяют коммунисты). Особенно громко прогремел в СМИ и соцсетях «суд за концерт», который стал мощной встряской единороссов на самом излёте кампании. Тем не менее, одномандатный округ остался за Зарёй.

Однако молодого Таскаева сбить оказалось не так просто. Победа Виктора Зари стала пирровой. По итогам выборов в Архангельское областное собрание депутатов 2018 года Леонид Таскаев избрался депутатом, хоть и по партийным спискам. Видимо, баталии за Ломоносовский округ продолжатся. Правда, уже в другом формате. Представляете, как эти два непримиримых соперника будут заседать в одном зале… Заря явно закусил обиду на того, кто пытался снять его с пробега на финишной прямой

От лица редакции я связался с молодым депутатом АОСД Леонидом Таскаевым и задал ему несколько вопросов.

Леонид, здравствуйте! От лица ИА «RUSNORD» поздравляю Вас с избранием. На протяжении всей кампании вы основательно портили настроение Виктору Заре и, на мой взгляд, проиграли только за недостатком финансовой составляющей. Дошло даже до угроз и суда. Как оцениваете последствия одномандатной кампании?

Спасибо на добром слове. Знаете, кампания шла динамично. Понятно, что избранный одномандатник воспринимал эти выборы формальностью. Но мы заставили понервничать не только его. Появилась информация, что Виктор Николаевич даже собрал комитет АОСД по ЖКХ, чтобы решить вопрос с дровами на острове Кего. Эта тема была одной из актуальных, так как предвыборка шла во время подготовки к отопительному сезону. Неужели за два созыва, а это 10 лет, ему в комитете по вопросам ЖКХ и жилищной политике региона не удалось системно решить этот вопрос? 21 век, а людей доставкой дров шантажируют? Подумать только, целый комитет провел внеочередное собрание по дровам, а не, допустим, по вопросам газификации острова, чтобы раз и навсегда решить эту проблему! Люди не должны становиться заложниками амбиций каких-то депутатов. И, тем более, это не должно становиться поводом для предвыборного пиара. Да, шла предвыборка, но, раз ты депутат, то твоя задача решать проблемы избирателей не раз в пять лет.

Практика того, что люди уже научились пользоваться выборами или телемостами с президентом для решений своих социальных проблем, не нова. Увы, такова реальность. Разве плохо, что насущную людскую проблему решили? Такие тугие кошельки как Зари – грех не тряхнуть, иначе тогда зачем голосовать за бизнесменов. Давайте честно – ни один кандидат в пятом округе не смог бы это решить. Он самый богатый там был, судя по декларации.

А они решили проблему? Это временная мера. В следующем году дрова понадобятся вновь, а может и раньше. Здесь же из этого сделали шоу. Тоже определённый формат предвыборной технологии. У меня нет оснований полагать, что депутат потратил на это собственные средства, сколь бы велики они не были. Конечно, дрова были оплачены из бюджета, с ваших с нами налогов. Приписывать это себе в достижения, считаю, верхом лицемерия. Вообще, если работать, будет результат. Удивлен, что для некоторых это является «америкой».

Ну, а по результатам голосования в округе, что можете сказать? Как голоса распределились?

По моим данным, перевес составил чуть больше полутора раз, за меня отдали 2245 голосов, за Виктора Зарю - 4231. Много это или мало? Мой оппонент избирался от этого округа два созыва. Я выдвинулся впервые. Плюсом, по данным избиркома, на компанию он потратил 5 миллионов рублей, я – 25 тысяч. У него была фора в десять лет и госпрограмма «Комфортная среда», которую он беззастенчиво использовал, вводя людей в заблуждение и приписывая её заслуги себе. Я считаю, что мой результат достойный. И пусть он не обеспечил мне депутатский мандат, я искренне благодарен тем людям, что поддержали меня и, пользуясь случаем, прошу не падать духом. Борьба ещё не окончена. Мы продолжим её, в ином формате, и мне нужна будет ваша поддержка для решения проблем, в том числе и Ломоносовского округа.

Что же, интересное заявление. Посмотрим. Но теперь вопрос другой. Какие планы на предстоящие 5 лет? В своих телевизионных выступлениях вы не раз обращались к опыту большевиков, мол, за пятилетки заводы строили, целину поднимали и так далее. Что будете делать Вы?

Буду, равняться на лучших, естественно. У большевиков было полноценное правительство, нацеленное на развитие и создание передовой индустриальной державы. Сегодня мы имеем фракцию в АОСД из 7 человек. И это больше, чем было в прошлом созыве с большим числом депутатов. Поэтому своей основной задачей я считаю необходимость использовать все законные средства для качественного выполнения своих обязанностей. Владимир Ленин не раз отмечал, что социализм – это учёт и контроль. Необходимо повернуть тех, кто принимает решения, лицом к тем, для кого они должны работать не раз в пять лет. Безусловно, буду выстраивать контакт с избирателями. Очень много моих знакомых живёт в том же Ломоносовском округе. И тем коммунальным бардаком они очень недовольны. Многие представители моей семьи были созидателями, оставившими положительный след в истории региона. Например, дед – один из создателей ССЗ, Татарников Станислав Николаевич, совместно с Борисом Вениаминовичем Поповым строили Ломоносовский округ с нуля. И мне больно смотреть, во что его превратили заезжие артисты. Мой прадед по отцовской линии был одним из основателей Северодвинска, тогда – Молотовска, а дед – Владимир Григорьевич Таскаев – был изобретателем с множеством патентов. Я хочу быть достойным их памяти, но одно могу сказать точно – я здесь не за тем, чтобы песни петь.

И последний вопрос, как после такого обмена любезностями вы будете с Зарёй здороваться в кулуарах?

Ну, мы же интеллигентные люди…

Беседовал с молодым политическим дарованием Леонид Черток