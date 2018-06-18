Сюрпризы выборов в НАО: Тундра пожалела "Родину" и "Коммунистов России"

Неожиданные результаты принесли воскресные выборы в окружное собрание Ненецкого автономного округа.

Сомнительная «Родина» и никакие «Коммунисты России» набрали там необходимые для прохождения 5 %.

При этом «Единая Россия» набрала почти 39%, КПРФ – 23.8%, ЛДПР – 17.36%, «Справедливая Россия» около 6%.

Однако по одномандатным округам (всего 8) везде победа единороссов, кроме одного, где победил коммунист.

И это при общей явке в 35.96%.

Реакция архангельских наблюдателей – делать им в тундре нечего…