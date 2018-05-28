Список одномандатников, прорвавшихся на выборах в Архангельское областное Собрание

Стал известен список одномандатников, которые будут заседать в Архангельском областном Собрании следующие 5 лет.

Впрочем, как мы помним, не все из них досиживают до конца срока… но пока о весёлом:

Михаил Кисляков («Единая Россия») - 27,24%

Евгений Ухин («Единая Россия») - 43,94%

Ирина Чиркова («Справедливая Россия») - 36,35%

Александр Фролов («Единая Россия») - 44.53%

Виктор Заря («Единая Россия») - 37,03%

Надежда Виноградова (КПРФ) - 40,39%

Сергей Красильников («Единая Россия») - 30,17%

Михаил Авалиани («Единая Россия») - 39,52%

Владимир Сухарев (ЛДПР) - 41,80%

Николай Зеленовский (ЛДПР) - 42,09%

Анастасия Микляева (КПРФ) - 28,08%

Александр Дятлов («Единая Россия») - 38,46%

Сергей Пивков (ЛДПР) - 35,34%

Анатолий Трусов («Единая Россия») - 50,89%

Александр Носарев («Справедливая Россия») - 40,75%

Ольга Порошина («Единая Россия») - 36,28%

Игорь Рогозин («Единая Россия») - 45,07%

Игорь Чесноков («Единая Россия») -47,89%

Ирина Фролова («Единая Россия») - 33,73%

Сергей Моисеев (самовыдвиженец) - 37, 72%

Сергей Эмманулов («Единая Россия») - 41, 78%

Эдуард Володенков («Единая Россия») - 33,29%

Иван Новиков («Единая Россия») - 42,16%

Екатерина Прокопьева («Единая Россия») - 50, 24%

По процентам, полученным тем или иным кандидатом, можно судить не только о накале борьбы в указанном округе, но и о популярности персоналия.

























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