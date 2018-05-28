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Список одномандатников, прорвавшихся на выборах в Архангельское областное Собрание

Стал известен список одномандатников, которые будут заседать в Архангельском областном Собрании следующие 5 лет.

Впрочем, как мы помним, не все из них досиживают до конца срока… но пока о весёлом:

  • Михаил Кисляков («Единая Россия») - 27,24%
  • Евгений Ухин («Единая Россия») - 43,94%
  • Ирина Чиркова («Справедливая Россия») - 36,35%
  • Александр Фролов («Единая Россия») - 44.53%
  • Виктор Заря («Единая Россия») - 37,03%
  • Надежда Виноградова (КПРФ) - 40,39%
  • Сергей Красильников («Единая Россия») - 30,17%
  • Михаил Авалиани («Единая Россия») - 39,52%
  • Владимир Сухарев (ЛДПР) - 41,80%
  • Николай Зеленовский (ЛДПР) - 42,09%
  • Анастасия Микляева (КПРФ) - 28,08%
  • Александр Дятлов («Единая Россия») - 38,46%
  • Сергей Пивков (ЛДПР) - 35,34%
  • Анатолий Трусов («Единая Россия») - 50,89%
  • Александр Носарев («Справедливая Россия») - 40,75%
  • Ольга Порошина («Единая Россия») - 36,28%
  • Игорь Рогозин («Единая Россия») - 45,07%
  • Игорь Чесноков («Единая Россия») -47,89%
  • Ирина Фролова («Единая Россия») - 33,73%
  • Сергей Моисеев (самовыдвиженец) - 37, 72%
  • Сергей Эмманулов («Единая Россия») - 41, 78%
  • Эдуард Володенков («Единая Россия») - 33,29%
  • Иван Новиков («Единая Россия») - 42,16%
  • Екатерина Прокопьева («Единая Россия») - 50, 24%

По процентам, полученным тем или иным кандидатом, можно судить не только о накале борьбы в указанном округе, но и о популярности персоналия.







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10 сентябрь 14:55 | : Политика

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