Список одномандатников, прорвавшихся на выборах в Архангельское областное Собрание

Стал известен список одномандатников, которые будут заседать в Архангельском областном Собрании следующие 5 лет.
Впрочем, как мы помним, не все из них досиживают до конца срока… но пока о весёлом:
- Михаил Кисляков («Единая Россия») - 27,24%
- Евгений Ухин («Единая Россия») - 43,94%
- Ирина Чиркова («Справедливая Россия») - 36,35%
- Александр Фролов («Единая Россия») - 44.53%
- Виктор Заря («Единая Россия») - 37,03%
- Надежда Виноградова (КПРФ) - 40,39%
- Сергей Красильников («Единая Россия») - 30,17%
- Михаил Авалиани («Единая Россия») - 39,52%
- Владимир Сухарев (ЛДПР) - 41,80%
- Николай Зеленовский (ЛДПР) - 42,09%
- Анастасия Микляева (КПРФ) - 28,08%
- Александр Дятлов («Единая Россия») - 38,46%
- Сергей Пивков (ЛДПР) - 35,34%
- Анатолий Трусов («Единая Россия») - 50,89%
- Александр Носарев («Справедливая Россия») - 40,75%
- Ольга Порошина («Единая Россия») - 36,28%
- Игорь Рогозин («Единая Россия») - 45,07%
- Игорь Чесноков («Единая Россия») -47,89%
- Ирина Фролова («Единая Россия») - 33,73%
- Сергей Моисеев (самовыдвиженец) - 37, 72%
- Сергей Эмманулов («Единая Россия») - 41, 78%
- Эдуард Володенков («Единая Россия») - 33,29%
- Иван Новиков («Единая Россия») - 42,16%
- Екатерина Прокопьева («Единая Россия») - 50, 24%
По процентам, полученным тем или иным кандидатом, можно судить не только о накале борьбы в указанном округе, но и о популярности персоналия.
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