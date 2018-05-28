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В Коряжме побеждает ЛДПР. Юг Архангельской области демонстрирует протестное голосование

Несмотря на то, что по предварительным данным после голосования 9 сентября в Архангельское областное Собрание по 16 одномандатному округу проходит представительницы «Единой России» Ольга Порошина, в целом Коряжемский куст продемонстрировал протестное голосование.

Всего проголосовали 10 784 человека.

ЛДПР - 32,14 процента;
ЕР -22,76 процента;
КПРФ - 22,66 процента;
остальное поделили Родина, Коммунисты России; Справедливая Россия.

Наблюдатели это связывают с активной позицией юга Архангельской области по вопросу размещения на его территории свалок для подмосковного мусора, который лоббирует именно Единая Россия.

(по материалам tk-online)

10 сентябрь 13:03 | : Политика

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