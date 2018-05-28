В Коряжме побеждает ЛДПР. Юг Архангельской области демонстрирует протестное голосование

Несмотря на то, что по предварительным данным после голосования 9 сентября в Архангельское областное Собрание по 16 одномандатному округу проходит представительницы «Единой России» Ольга Порошина, в целом Коряжемский куст продемонстрировал протестное голосование.

Всего проголосовали 10 784 человека.

ЛДПР - 32,14 процента;

ЕР -22,76 процента;

КПРФ - 22,66 процента;

остальное поделили Родина, Коммунисты России; Справедливая Россия.

Наблюдатели это связывают с активной позицией юга Архангельской области по вопросу размещения на его территории свалок для подмосковного мусора, который лоббирует именно Единая Россия.

(по материалам tk-online)