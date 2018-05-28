Поздно думать о "Родине", или как Палкины с выборами пролетели.

Прошедшие выборы наблюдатели уже назвали похоронами партии «Родина», по крайней мере, на архангельском региональном уровне. Получить меньше КПКР типичных спойлеров КПРФ… это надо было постараться.

Дело не только в слабом финансировании кампании, как отмечают сейчас ряд местных наблюдателей, но и в скандалах, в которых были замешены местные «родинки»… тот же депутат АрхГорДумы Гусейн Алиев, попавшийся на торговле удостоверениями своих помощников. Впрочем, подобное фиаско этой партии ряд политологов предсказывал еще по результатам выборов в российский парламент в 2016 году… их единственный узнаваемый лидер Дмитрий Рогозин окончательно переметнулся в стан «Единой России», и Кремль демонстративно махнул рукой на неудачников.

Также отмечается неудачный выбор первого в их партийном списке – Павла Палкина, чьи брат и отец выступают за команду единороссов.

Мимо депутатского кресла пролетел и Михаил Палкин, проигравший в Котласском одномандатном округе справедливороссу.

Пока в политике остается их отец Андрей Васильевич, действующий депутат Госдумы, фигурант громкого скандала по банкротству.