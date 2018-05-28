Северодвинск - город ЛДПР? Сюрпризы единого дня голосования

По последним данным от Архангельского облизбиркома, Северодвинск делегирует областное Собрание сразу двух представителей ЛДПР, одного единоросса и одну коммунистку.

В региональный парламентарий проходят Владимир Сухарев (ЛДПР), получивший 41,8% голосов, Николай Зеленовский ЛДПР), набравший 42,09% голосов, Александр Дятлов («Единая Россия»), за которого проголосовало 38,46% избирателей и Анастасия Микляева (КПРФ) с 28,08% голосов.

Если же говорить о партийном голосовании, то в 9 и 10 округах Северодвинска лидирует Либерально-демократическая партия, а в 11 и 12 – коммунисты.

Отметим, что Северодвинск дал самый низкий процент явки на вчерашних выборах. Интеллигенция… что с неё возмешь…