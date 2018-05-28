"Гнезду" Орловых-губернаторов прибыло. Теперь их целый квартет

После обработки 21,38% протоколов на досрочных выборах губернатора Амурской области лидирует с 58,72% голосов кандидат от "Единой России" Василий Орлов.





Обработаны бюллетени на 161 участке по выборам губернатора. По предварительным результатам, лидирует Василий Орлов с 58,72% голосов. Следом идет кандидат от КПРФ Татьяна Ракутина - 23,4 % избирателей. У Сергея Левицкого от "Справедливой России" 7,67 %, у Натальи Глазковой от партии "За женщин России" на данном этапе 6,32%.





Напомним, что губернаторы с фамилией Орлов уже правят в Архангельской, Владимирской областях и в Калмыкии.





(на фото: еще один Орел-губернатор... теперь Вася)