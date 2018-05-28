Архангельская область: Явка на выборы пока обгоняет тринадцатый год

По состоянию на 10:00 утра голосование на выборах депутатов Архангельского областного Собрания депутатов проходит на всех избирательных участках Архангельской области.

На отчетное время проголосовало 37758 избирателей от общего числа, что составляет 4%.

Наибольшую активность проявляют жители Мирного - явка здесь составила 8,61%. В числе наиболее активных также избиратели Коношского района – 5,54%. Меньше всего избирателей - 1,92% пришли на участки в Соломбальском округе.

В 2013 году на 10:00 часов утра явка на аналогичных выборах составляла 3,43%.