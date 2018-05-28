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Избирательные участки в Архангельской области распахнули свои двери

В единый день голосования в 8.00 все 932 избирательных участка открылись для избирателей, среди которых 850 постоянных и 31 временный избирательный участок на территории Архангельской области. На территории  Ненецкого автономного округа начали свою работу 51 избирательный участок.

На утро 9 сентября 2018 года в списке избирателей по Архангельской области  943224 человек. Из них 4210  проголосовали досрочно.

Работу избирательных участков в день голосования обеспечивают около 7 тысяч членов избирательных комиссий.

- Открытие участков прошло спокойно. Участки полностью готовы к голосованию избирателей, - сказал председатель избирательной комиссии Андрей Контиевский.

Участковые избирательные комиссии будут работать с 8:00 до 22:00. Голосование продлено на 2 часа для удобства избирателей, которые в любое удобное для себя время могут прийти в помещение для голосования на свой избирательный участок для того, чтобы проголосовать на выборах Архангельского областного Собрания депутатов седьмого созыва. Для участия в голосовании избирателю необходимо иметь при себе паспорт.

Также в городе Архангельске сегодня проходит голосование за кандидатов в депутаты Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва.

В 7 районах Архангельской области и в городе Котласе проходят основные выборы депутатского корпуса, в ряде районов - дополнительные выборы по замещению вакантных депутатских мандатов и досрочные выборы главы МО «Телеговское» Красноборского района.

Напоминаем, что избиратели, которые хотят проголосовать на выборах, но не могут прибыть в помещение для голосования по состоянию здоровья, могут проголосовать вне помещения для голосования (на дому). Для этого необходимо до 16:00 позвонить по телефону в участковую избирательную комиссию или передать письменное заявление о своем желании проголосовать дома.

В случае, если вы не знаете, как найти свой избирательный участок, предлагаем вам воспользоваться сервисом «Найди свой избирательный участок» по ссылке: http://cikrf.ru/services/lk_address/.

Также в избирательной комиссии Архангельской области работает телефон горячей линии: 28-54-28.  

09 сентябрь 08:54 | : Политика

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