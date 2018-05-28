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Жертва сумасшедшей войны. Кому нужен мертвый Захарченко?

В воскресенье, 2-го, в двух столицах хоронили двух знаковых людей, иногда позировавших вместе перед телекамерами.

Москва провожала Иосифа Кобзона. Пусть кто-нибудь скажет, что это не всероссийского масштаба фигура. Да, со своими плюсами-минусами – с одной стороны, выводит, прикрыв собственным плащом, детей от бандитов «Норд-Оста», с другой голосует и публично оправдывает подленький «закон Димы Яковлева», из-за которого наверняка уже погибла не одна сотня российских детдомовцев. В интервью Познеру, недавно повторявшемуся, он сказал, что за себя давно не боится, только за семью. И я ему верю… представьте детство мальчика Иоси не в самом интеллигентном Донбассе. С ничего не пойдёшь боксом заниматься…

И ещё, пусть кто-нибудь скажет, что смерть Кобзона стала для него неожиданностью. Увы, рак – такой зверь, что косит всех подряд, без сносок на возраст и регалии. А если не его метастазы, то изношенное борьбой с болезнью сердце действительно пожилого человека. Сколько я слышал рассказов о том, что на заседаниях Госдумы Иосифа Давыдовича натурально заводят уколами в нужное место, когда он пытается впасть в прострацию. Отпустили бы душу на покаяние… так ведь сам не хотел уходить.

В Сети гуляет много съёмок с его похорон, особенно, где ВИПы прорываются к гробу через служебный вход в Консерваторию. «У них вся жизнь через задний проход», - прокомментировал увиденное мой приятель. В самую точку. На кладбище народа было много… но не Высоцкий, нет. Вот чем «народность» от официального звания «народный» и отличается.

В тот же день в Донецке хоронили главу ДНР. Безвременно погибшего от рук террористов. Вечером 31 августа в ресторане в центре Донецка произошел взрыв, в результате которого погиб глава ДНР Александр Захарченко. Правоохранительные органы республики задержали нескольких подозреваемых в убийстве главы, они заявили о причастности Киева к преступлению. Право интересно, а что они ещё могли заявить… порассуждать о возможных разборках внутри руководства Донецкой непризнанной, о чём в последние дни СМИ говорят всё чаще и громче? Или версия, высказываемая московскими независимыми политологами (таких, правда, единицы) – данный глава непризнанной республики поднадоел Кремлю узостью мышления и собственными интересами.

Нет, убийство такой фигуры как Захарченко тем и идеально, что потенциальных заказчиков – список не на одну страницу. Даже если грохнули, пардон, из-за адюльтера (есть такая версия с гибелью легендарного Котовского), всё равно на врагов спишут. Хотя сами соратники павшего говорят, что почерк какой-то странный – бомба была привязана к люстре ресторана… это вам даже не дикий убийца израильского премьера Ицхака Рабина.

Похороны были тоже ничего себе, людные. С одним нюансов. Сначала информационные агентства сообщали о 25 000 скорбящих… но за полчаса цифра доросла до 200 000. В полупустом Донбассе?! Не верю и всё тут! Сколько бы нам ни показывали по ТВ экзальтированных тётушек, взывающих – «на кого ты нас, сыночка, покинул?!». Популярный, да, но не до такой степени и не в каждом доме. Маленькая ложь, как мы помним, рождает б-о-о-льшое недоверие.

А название кафе «Сепар»? Специально набрал в поисковике – выдаёт только сокращённое от «сепаратист». По проверенным данным, принадлежит ближнему из окружения самого Захарченко. У СБУ что, свой Отто Скорцени завёлся… или Джеймс Бонд?

Украина настаивает, что инцидент имеет прямое отношение к местным криминальным разборкам. Хотя при другом раскладе должна гордо бить себя кулаком в грудь, смотрите, мол, какие мы крутые… отдыхай, Моссад. Почему именно криминальным, а не политическим? Потому что в такие горячие точки всегда стягивается всякая криминальная шушера… вспомните того же Моторолу. Местные ещё могут воевать за идею (и то не все), а эти дикие гуси… даже не смешите. Да и зачем это Украине? Убийство одного Захарченко не изменит ни политической, ни военной ситуации. Вдруг на это место из Москвы кого пришлют… будет ещё хуже.

Конечно, главу ДНР могла приговорить какая-нибудь из украинских праворадикальных группировок в порядке частной мести. Но за что? Захарченко же не Моторола и не Гиви, лично в боевых действиях не участвовал, тем более, никого собственноручно не расстреливал (по крайней мере, не хвастался этим). А уж если бы «Правый сектор» на такое сподобился – вот где было б шума, плясок и горилки рекой. Однако ж тишина.

Тут уместно будет добавить, что мученическая смерть сделала Захарченко национальным героем не только в глазах тысяч донецких, но и миллионов россиян. Оно Украине надо?

Вы спросите, что там делить в полуразрушенном Донецке? Да ту же гуманитарную помощь… это на всех приходится по чуть-чуть, а для одного огромные деньги. Причём в верхушке ДНР явно не ходорковские собрались, для парней в камуфляже этот шанс один и на всю жизнь. Вот кто-то и мог рискнуть… а война всё спишет.

«Рука Москвы»… слишком объёмное понятие. Говорите конкретно… кто там в администрации президента сейчас этими вопросами занимается? Если опять Влад Сурков, то для него чересчур топорно.

Но и эту версию я бы исключать не стал. Ибо Захарченко, соответствуясь с занимаемой им в последние годы должностью, слишком много знал. Он был явно в курсе всех финансовых потоков, идущих в ЛДНР извне, нюансов Минских соглашений, что совершались без присутствия прессы, участвовал в закрытых переговорах с Путиным и Лавровым… мало ли что они обговаривали. Человек его типа явно не готов быть носителем секретов подобного уровня… а нет человека – нет и проблем.

Вам знакома слово ротация? Вот одна из её экстремальных форм.

Прогнозирую, что сейчас со всех сторон будут появляться реальные подозреваемые в покушении. И всё это будет недоказуемо. В конце концов шум сойдёт на нет… и тогда кто-то неизвестный довольно потрёт руки – однако цель достигнута.

Пусть покоится с миром… ещё одна жертва этой сумасшедшей войны.

Леонид Черток

09 сентябрь 08:12 | : Политика

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