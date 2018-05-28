Дорогой день Сергея Миронова. Как принимали лидера эсеров в Архангельске

Вчера в Архангельск с большой помпой (встреча на взлетной полосе и прочие ВИП-примочки) прилетел лидер всех российских справедливороссов Сергей Миронов.

Цель презда за четыре дня до региональных выборов лежит на поверхности…

Визит в областное Собрание, общение с потенциальным избирателями, культурная программа (на фото) и пр…

Наблюдатели отметили, пожалуй, только мелкий рост политика – на полголовы ниже поморских жОнок.

Однако его приезд оказался не дёшев – чуть-чуть не дотянули до 900 000 рублей.

Журналистское расследование провел участник Ассоциации «Вольное дело» ИА «Эхо севера»:

Вчера Архангельск своим визитом почтил самый главный выхухоль. Город не каждый день принимает настолько милых, пушистых и толстеньких гостей, поэтому с расходами на встречу не поскупился.

Самой дорогой статьей расходов оказалась ВИП-встреча по прибытию с последующим сопровождением на специальном выхухоль-кортеже с мигалками. Неудивительно, что выхухоль уехал довольный и лоснящийся.

В Архангельске холеного зверя вычесали и облизали чище, чем могут позволить лучшие салоны Москвы.

Даже какой-нибудь Чумак вместе с Кашпировским не надеялись на такие расходы на собственную личность всего за пару часов работы. Видимо, выхухоль заряжает энергией сильнее всех остальных экстрасенсов.

Визит животного длился недолго, сразу после встречи с адептами хохуля-культа его «запнули» обратно на московскую землю.

