Кто вы, кандидат Широкий? Архангельский единоросс стыдливо прикрылся красным знаменем

Мы еще в апреле рассказывали о том, что депутат-единоросс архангельской ГорДумы Вячеслав Широкий, не дожидаясь объявления предвыборной кампании, заранее изменил свою политическую ориентацию и раскрасил собственные агитматериалы коммунистическими символами.

При это не пошел по стопам Ростислава Васильева – из ЛДПР в КПРФ – и опять избирается от «Единой России».

Но ведёт себя, как большевик – просит называть себя не господином, а товарищем, называет своим адресом несуществующий СССР (о таких Путин сказал – «нет мозгов»).

О мимикрии данного товарища высказался участник «Вольного дела» ИА «Беломорканал»:

Помним антишедевр депутата Широкого, который тягал гири на фоне серпасто-молоткастого. По его стопам пошел другой кандидат в городскую Думу – Дехтярев, который на своей листовке поставил маркировку «Сделано в СССР». Сам он стоит с вытянутой вперед рукой, что символично. О таких руках в народе говорят: «загребущие».

Кандидат с ходу заявляет, что «Мой адрес – Советский Союз». Его лозунг: «Каждый поступок – в цель!» Смысл этого слогана понять крайне трудно, если, конечно, это не визитка киллера (шутка).

Отметим, что это очередной кандидат, который крайне чурается (судя по агитации) своей принадлежности к правящей партии. Ни одного намека на ЕР, даже медвежьего следа нет, что весьма показательно: нет ничего настоящего, кроме пиар-пыли, вот и приходится примазываться к великому.

Хочет кандидат стать товарищем и открещивается от звания «господин». Как гласит народная БК-мудрость: главное, не стать гражданином и не вспоминать про «тамбовского волка».

P.S. Наблюдатели от ИА RUSNORD поражаются прекраснодушие архангельских единороссов – почему было сразу не приструнить политического хамелеона?