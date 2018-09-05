Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Кто вы, кандидат Широкий? Архангельский единоросс стыдливо прикрылся красным знаменем

Мы еще в апреле рассказывали о том, что депутат-единоросс архангельской ГорДумы Вячеслав Широкий, не дожидаясь объявления предвыборной кампании, заранее изменил свою политическую ориентацию и раскрасил собственные агитматериалы коммунистическими символами.

При это не пошел по стопам Ростислава Васильева – из ЛДПР в КПРФ – и опять избирается от «Единой России».

Но ведёт себя, как большевик – просит называть себя не господином, а товарищем, называет своим адресом несуществующий СССР (о таких Путин сказал – «нет мозгов»).

О мимикрии данного товарища высказался участник «Вольного дела» ИА «Беломорканал»:

Помним антишедевр депутата Широкого, который тягал гири на фоне серпасто-молоткастого. По его стопам пошел другой кандидат в городскую Думу  – Дехтярев, который на своей листовке поставил маркировку «Сделано в СССР». Сам он стоит с вытянутой вперед рукой, что символично. О таких руках в народе говорят: «загребущие».

Кандидат с ходу заявляет, что «Мой адрес – Советский Союз». Его лозунг: «Каждый поступок – в цель!» Смысл этого слогана понять крайне трудно, если, конечно, это не визитка киллера (шутка).

Отметим, что это очередной кандидат, который крайне чурается (судя по агитации) своей принадлежности к правящей партии. Ни одного намека на ЕР, даже медвежьего следа нет, что весьма показательно: нет ничего настоящего, кроме пиар-пыли, вот и приходится примазываться к великому.

Хочет кандидат стать товарищем и открещивается от звания «господин». Как гласит народная БК-мудрость: главное, не стать гражданином и не вспоминать про «тамбовского волка».

P.S. Наблюдатели от ИА RUSNORD поражаются прекраснодушие архангельских единороссов – почему было сразу не приструнить политического хамелеона?

  

06 сентябрь 13:39 | : Политика

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


Трое на одной крыше с видом на морг. "Сказки бабушки Галины", выпуск 39-й
Хичкоку и не снилось - над Архангельском реют голуби-каннибалы. "Сказки бабушки Галины", выпуск 38-й
Раскрыта тайна северодвинского медведя-шатуна – это … «Сказки бабушки Галины», выпуск 37
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Сентябрь 2018 (52)
Август 2018 (260)
Июль 2018 (235)
Июнь 2018 (273)
Май 2018 (244)
Апрель 2018 (258)



Деньги


все материалы
«    Сентябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Яндекс.Метрика
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20