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Поддавки. Под кого "ляжет" Няндомский район?

Вчера как раз состоялся отбор двух главных претендентов.

Сначала кандидатов было шесть: действующий главы Няндомского района Вадим Струменский, его заместитель Александр Кононов, депутат муниципального Совета Ирина Хандрикова, депутат районного Собрания Сергей Старостин, руководитель ресурсоснабжающей организации Анна Новрузова, руководитель управляющей компании Андрей Врутняк.

В итоге после двух конкурсов (тест и собеседование) в финал вышли двое – Струменский и Кононов… глава и его заместитель. Наблюдатели надрывают животики…

…господа, ну хоть какое-то понятие о приличиях надо иметь!

05 сентябрь 13:16 | : Политика

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