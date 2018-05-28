Поддавки. Под кого "ляжет" Няндомский район?

Вчера как раз состоялся отбор двух главных претендентов.

Сначала кандидатов было шесть: действующий главы Няндомского района Вадим Струменский, его заместитель Александр Кононов, депутат муниципального Совета Ирина Хандрикова, депутат районного Собрания Сергей Старостин, руководитель ресурсоснабжающей организации Анна Новрузова, руководитель управляющей компании Андрей Врутняк.

В итоге после двух конкурсов (тест и собеседование) в финал вышли двое – Струменский и Кононов… глава и его заместитель. Наблюдатели надрывают животики…

…господа, ну хоть какое-то понятие о приличиях надо иметь!