Такие разные цифры. Сколько человек дойдет до избирательных участков в Архангельской области?

Одна из главных интриг 9 сентября – какая будет явка.

Пессимисты считают, что к избирательным урнам придет не больше 20 % от общего числа, оптимисты рассчитывают на 30 %, реалисты… помалкивают.

Издание «Регион 29» провело опрос среди своих читателей.

Выяснилось, что число тех, кто настроен исполнить свой гражданский долг, и тех, кто им манкирует, делится примерно пополам.

Тем не менее, издатели этого ресурса надеются, что у пессимистов в последний момент пройдет политическая апатия.

Одновременно наблюдатели высказывают мнение, что сравнительно высокий процент явки в опросе обусловлен специфической читательской аудиторией «Региона»… та же «Архсвобода» дает совсем другие цифры.