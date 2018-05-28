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Мутные тайны Бориса Николаевича. Тет-а-тет Ельцина с Клинтоном - правда или фейк?

Он не сделал нашу жизнь легче. Он просто сделал нас и нашу страну другими. Он дал нам право выбора. Научил понимать, ощущать и ценить Свободу. Нам повезло со вторым президентом, но и второму президенту повезло с ценами на нефть. А еще повезло оппозиции. Будь Путин у власти в 93-ем, несколькими танковыми выстрелами по Белому дому дело бы не кончилось. Вы в глаза его взгляните...

Эти слова автор написал в апреле 2007-го на смерть Бориса Ельцина («Смутное время чудес Царя Бориса»). Был ли первые президент России моим кумиром? Отнюдь. На месте главы новой демократическо-капиталистической России я предпочёл бы видеть фигуры интеллектуального уровня и биографий академиков Сахарова и Лихачёва. Однако понимал, что в российских условиях принять страну может только решительный винтик из советской системы. У которого команда состоит не только из разрушителей (кем по определению является любой диссидент). Что поделать, если не в Чехии родился, где на первых порах романтик-идеалист Гавел мог править.

В 96-м году я сознательно и от чистого сердца (помните – «Голосуй сердцем!»?) агитировал за Бориса Николаевича, понимая, что приход к президентской власти коммуниста Зюганова, если и не вернёт социализм в его уродливом советском варианте, то приведёт к очередному переделу собственности в пользу глубоко несимпатичных мне людей.

Но к 2000-му стало ясно – с этим надо что-то делать. Люди стали привыкать к капиталистическому образу жизни, обрастать имуществом… количество недовольных компенсировалось числом «в основном довольных». То есть, опасность реставрации прежнего строя стала не столь угрожающей. А первый президент к этому моменту уже растерял и ресурс, и первоначальное обаяние, и гибкость в членах - не поплясать козлом на эстраде, ассоциации с ним всё больше в сторону кремлёвских старцев.

Стало ясно – нужна замена. В кругах московской интеллигенции пошли разговоры на тему – а почему не Ходорковский или Абрамович… ну, по факту?  Впрочем, дальше кухонного трёпа это выходило… понимали, тут и сотнями коробок из-под ксерокса не обойдёшься. Как и в случае с Чубайсом, на которого многие делали серьёзную ставку. Но явление Путина, как козырного валета из рукава неизвестного массам шулера, было почти для всех сюрпризом. Да, противоположность Ельцину во всём, прежде всего, поведенчески и внешне… но это было объективно – чтобы запутать протестный электорат. И одновременно месседж сторонникам капитализма – если САМ его рекомендует, значит, политический курс не изменится. Вот так выборы и выигрываются при малых деньгах (последнее говорю со всей ответственностью, ибо почувствовал на себе).

Одна из главных загадок времён правления Ельцина – кто ему порекомендовал Путина (вторая по значимости тайна, на мой взгляд, как избежали крупномасштабной гражданской войны в начале 90-х). И вот, не к какой-либо дате, а вдруг, в американской прессе появляется расшифровка телефонных переговоров Ельцина с коллегой Клинтоном (помните такого?).  8 сентября Ельцин так сообщил Клинтону о своем преемнике Владимире Путине: "Вскоре, в ближайшие дни, вы встретитесь с Путиным... Пока же я хотел бы рассказать вам о нем, чтобы вы знали, какой он человек". 

И дальше следует пояснение, что он «очень основательный». Путин, то есть. Уверен, американцы этому тезису поверили, легковесные в КГБ не служили.

А вот развёрнутый текст: «Мне понадобилось много времени, чтобы обдумать, кто может стать следующим российским президентом в 2000 году. К сожалению, на тот момент я не смог найти кого-либо из действующих кандидатов. Наконец, я наткнулся на него, на Путина, и изучил его биографию, его интересы, его знакомых и т.д. и т.п. Я понял, что он надежный человек, хорошо разбирается в том, что находится в его сфере ответственности. В то же время он обстоятельный и сильный, очень общительный и может легко входить в контакт с потенциальными партнерами. Я уверен, что вы найдете его высококвалифицированным партнером. Я глубоко убежден, что его поддержат как кандидата в 2000 году».

То, что Путина поддержат, и в обществе мало кто сомневался, даже часть коммунистического электората проголосовала за него. По той простой причине, что многие уже вписались в систему и не хотели никаких перемен (я, теперешний, их хорошо понимаю). Зато были разочарованы те, кто ковал победу на тех первых выборах. За очень маленькие деньги, да ещё и кидали при окончательном расчёте. Сам был свидетелем, как из Красноярского штаба кандидата Путина пиарщики, узнав региональный бюджет кампании, чертыхались и перебежками в штаб кандидата Тулеева… вот где денег не жалели.

Далее в тех же документах виртуальный Борис Николаевич открещивается от того, что Путина ему предложил Березовский, мол, они с БАБом за одним столом ни разу не сидели (на одном поле, как я понимаю, тоже). Ну, не знаю… однако по путинским штабам все указивки в части агитации рассылались от имени Глеба Павловского и Ксении Понамарёвой, штатных пиарщиков тогдашнего главного акционера ОРТ. Неплохо знаю эту систему изнутри… что-то тут не то.

Зато всплывает фамилия Волошина, тогдашнего главы кремлёвской администрации. Якобы он и представил Путина семье, хотя в конце 90-х вся продвинутая Москва говорила о том, что Стальевич двигает в преемники Чубайса. Ну, допустим… тайна толкача Владимира Владимировича всё больше покрывается густым туманом.

А ещё всплыло имя Немцова. Борис Николаевич признаётся, что рассматривал его в роли своего преемника… но что-то сломалось. Что – не уточняется. Я, например, слышал версию, в которой первому президенту подсунули видеозапись из сауны, на которой Борис Ефимович отдыхает… скажем так, не с теми, с кем приличествует будущему главе государства. Ну, не за демократические же взгляды он его отставил, ей-богу! В любом случае, Немцов никогда не был Путину конкурентом… и это нам тоже стоит запомнить?

От всего набора выданных на гора сенсаций у меня сложилось устойчивое ощущение, что самая неожиданная сторона предоставила сведения, играющие в плюс именно действующему. Правдивы они? Ведь обнародована стенограмма, а не магнитофонная запись, на которой при желании можно провести экспертизу голосов. Вот и экс-советник Клинтона по России сомневается слишком дружескому и доверительному тону этих двух очень разных людей. Причём говорит в основном Борис, не самый речистый по жизни, тем более, в 99-м. А Билл только слушает и вздыхает – really? Holy shit!

Впрочем, какая разница – правда или вброс? На нашем пенсионном возрасте по любому не отразится…
Леонид Черток

02 сентябрь 08:40 | : Политика / Скандалы

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